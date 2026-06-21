Englands junger Star Jude Bellingham beweist zu Beginn der Weltmeisterschaft 2026 seine wahren Führungsqualitäten. In einem hart umkämpften Spiel gegen Kroatien erzielte der Real Madrid Mittelfeldspieler nicht nur das Siegtor, sondern bewies erneut, dass er mit seinen Aktionen auf dem Platz eine ernsthafte Gefahr für die Gegner darstellt. Das Spiel in einem geschlossenen Stadion in Dallas wurde unter den Jubelschreien der englischen Fans zu einem echten Bellingham-Benefiz. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In der zweiten Halbzeit des Spiels schloss Jude Bellingham einen brillanten Pass von Elliot Anderson mit einem kraftvollen Vorstoß über die rechte Seite ab. Dieses Tor brachte England mit 3:2 in Führung und verschaffte dem Team einen psychologischen Vorteil. Laut Goal.com hob sich Bellingham durch seine physische Stärke, Geschwindigkeit und seinen Siegeswillen deutlich von anderen Spielern ab.

Thomas Tuchel und der Konkurrenzkampf im Kader

Interessanterweise war Bellinghams Einsatz in der Startelf wenige Tage vor Turnierbeginn fraglich. England-Bundestrainer Thomas Tuchel betonte mehrfach, dass der Wettbewerb zwischen Jude Bellingham und Morgan Rogers von Aston Villa offen sei. Im Novemberspiel gegen Serbien bevorzugte der deutsche Spezialist sogar Rogers. Diese Situation und einige scharfe Äußerungen des Trainers in der Presse führten zu Gerüchten über ein unterkühltes Verhältnis zu Bellingham.

In der ersten Halbzeit des Spiels gegen Kroatien hatte es das englische Mittelfeld schwer, die Spielkontrolle zu behalten. Obwohl die Engländer mehr Torschüsse hatten, waren die Kroaten unter der Führung von Luka Modric in Ballbesitz und Passgenauigkeit überlegen. Es ist unbekannt, was in der Kabine während der Pause besprochen wurde, aber laut Co-Trainer Anthony Barry war das Spiel in der ersten Halbzeit "komplex und verwirrend".

Bellinghams außergewöhnlicher Charakter

Der wichtigste Aspekt in Bellinghams Spiel ist sein hohes Selbstvertrauen und die Fähigkeit, das Spielgeschehen in jeder Sekunde zu verändern. Obwohl England viele erfahrene Stars wie Harry Kane hat, der ein Hauptkandidat für den Ballon d'Or war, bringt gerade Bellingham eine besondere Aggressivität und einen Siegergeist ins Team. Seine glanzvolle 15-minütige Leistung in Dallas könnte den Verlauf des gesamten Turniers bestimmen.

In der Pressekonferenz nach dem Spiel gab Thomas Tuchel zu, dass es eine schwierige Entscheidung war, Rogers nicht in der Startelf zu lassen. Bellinghams Leistung auf dem Platz zeigte jedoch, dass die Wahl des Trainers richtig war. Dass Bellingham in einer solchen sportlichen Form ist, ist nun eine schlechte Nachricht für Englands Gegner. Er schließt nicht nur Angriffe ab, sondern reißt das gesamte Team mit.

Dieser Sieg stärkte Englands Ambitionen bei der Weltmeisterschaft weiter. Nachdem Jude Bellingham eine erfolgreiche Saison bei Real Madrid hinter sich hat, weckt seine Übernahme der Führung in der Nationalmannschaft bei den englischen Fußballfans die Hoffnung auf eine lang ersehnte Meisterschaft.