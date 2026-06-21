Behruz Karimov fällt für Usbekistans Spiel gegen Portugal aus

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Behruz Karimov fällt für Usbekistans Spiel gegen Portugal aus

Behruz Karimov, Mitglied der usbekischen Jugendnationalmannschaft, wird das Spiel gegen Portugal verletzungsbedingt verpassen.

Der Außenverteidiger zeigte in der ersten Runde der Weltmeisterschaft gegen Kolumbien eine starke Leistung. Danach jedoch brach seine alte Verletzung erneut auf.

Behruz Karimov nahm an den ersten Mannschaftstrainings nach dem Spiel nicht teil. Er trainierte gestern individuell. Daher kann der Trainerstab ihn im Spiel gegen Portugal nicht einsetzen.

Es wird erwartet, dass sich der Spieler bis zum nächsten Spiel erholt. Die usbekische Jugendnationalmannschaft trifft in einem ihrer nächsten Spiele auf den Kongo.

Behruz KarimovUsbekistanPortugalKolumbienKongo
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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