Declan Rice gibt zu, seit sechs Monaten mit Verletzung gespielt zu haben

Der defensive Mittelfeldspieler der englischen Nationalmannschaft und des FC Arsenal, Declan Rice, hat enthüllt, dass er seit geraumer Zeit mit starken Schmerzen auf dem Platz stand. Laut dem Spieler behandle er seit Dezember letzten Jahres heimlich eine nervenbedingte Verletzung (neuraler Schmerz). Diese Information war für die Fußballwelt überraschend, da Rice sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft konstante Leistungen gezeigt hatte. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Im Spiel gegen Kroatien, das mit einem 4:2-Sieg für England endete, wurde Declan Rice 20 Minuten vor Spielende ausgewechselt. Sein Humpeln und die Beschwerden im Oberschenkel weckten Besorgnis bei den Fans. Der Spieler selbst stellte jedoch klar, dass alles unter Kontrolle sei und er für das nächste Spiel gegen Ghana bereit sei.

Thomas Tuchels kluge Entscheidung

Laut Goal.com hat England-Bundestrainer Thomas Tuchel Rice vor einer Überlastung geschützt, indem er ihn vom Platz nahm. Der Spieler lobte diese Entscheidung des Trainers. „Die letzten 20 Minuten sind die Phase, in der das Verletzungsrisiko am höchsten ist. Der Trainer hat absolut richtig gehandelt, mich auszuwechseln, da ich diesen alten Nervenschmerz im Oberschenkel wieder spürte“, so der Mittelfeldspieler.

Rice gab zu, dass er seit Dezember auch beim FC Arsenal in diesem Modus gespielt habe. Er sagte, dass außer den Teaminternen niemand von diesem Problem wusste. Der Spieler ist sich bewusst, dass er seinen Körper schonen muss, um bei einem prestigeträchtigen Turnier wie der Weltmeisterschaft in Nordamerika weit zu kommen.

Bukayo Saka und die allgemeine Lage im Team

Im englischen Lager steht nicht nur Declan Rice, sondern auch ein weiterer Arsenal-Star, Bukayo Saka, unter ärztlicher Beobachtung. Sakas chronisches Problem mit der Achillessehne führte dazu, dass er das Turnier auf der Ersatzbank begann. Rice betonte in Bezug auf den Zustand seines Teamkollegen, wie wichtig Vorsicht beim Management seiner körperlichen Verfassung sei.

„Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie viele Spiele Bukayo bei Arsenal bestritten hat und wie er mit dieser Verletzung gekämpft hat. Ihn plötzlich einer hohen Belastung auszusetzen, ist gefährlich, daher wird er vom Trainerstab richtig geführt. Ich bin zuversichtlich, dass er in den entscheidenden Phasen des Turniers seinen Beitrag leisten wird“, fügte Rice hinzu.

Derzeit überwacht das medizinische Team der englischen Nationalmannschaft den Genesungsprozess beider Spieler separat. Thomas Tuchel strebt an, die führenden Spieler des Teams bis zur Play-off-Phase in die bestmögliche sportliche Form zu bringen. Es wird erwartet, dass Rice im Spiel gegen Ghana in der Startformation steht, wobei seine Spielzeit erneut begrenzt sein könnte.