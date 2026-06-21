Reece James tief betrübt über Marc Cucurellas Wechsel zu Real Madrid

Chelsea-Kapitän Reece James gab zu, dass der Wechsel seines Teamkollegen Marc Cucurella in die spanische Hauptstadt ihn emotional stark mitgenommen hat. Der spanische Linksverteidiger wechselte zu Real Madrid, wo er unter Jose Mourinho spielen wird. Dieser Transfer hinterlässt eine bedeutende Lücke in der Defensive des Londoner Clubs. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Goal.com belief sich die Ablösesumme auf 55 Millionen Euro, plus weitere 5 Millionen Euro an Boni. Während seiner vierjährigen Zeit an der Stamford Bridge gewann Cucurella die Klub-Weltmeisterschaft und die Conference League. Nun setzt er seine Karriere bei den aktuellen Königen Europas fort.

Im Trainingslager der englischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft verbarg Reece James seine Gefühle nicht. "Ich habe vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen. Er ist zweifellos einer der besten Linksverteidiger der Welt. Das ist Fußball, Spieler wechseln ständig das Team. Ich bin sehr traurig über seinen Weggang, wünsche ihm aber viel Erfolg in seinem neuen Team", sagte der Chelsea-Kapitän.

Der Beginn der Xabi-Alonso-Ära

Cucurellas Weggang könnte für den neu ernannten Cheftrainer Xabi Alonso ernsthafte Probleme bedeuten. Nachdem er im April Liam Rosenior ersetzt hatte, wurde Alonso der sechste feste Trainer unter der Leitung von BlueCo. Er muss nun eine Lösung finden, um den erfahrenen Verteidiger zu ersetzen, der in über 160 Spielen zum Einsatz kam.

Die Vereinsführung vertraut auf interne Ressourcen. Insbesondere Jorrel Hato hat in letzter Zeit große Fortschritte gemacht, und auch der Argentinier Valentin Barco wird erwartet. Zudem soll der vom Sporting CP verpflichtete 19-jährige Geovany Quenda eine wichtige Rolle in Alonsos Plänen spielen.

Obwohl der Abschied eines engen Freundes schwer fällt, ist Reece James optimistisch, mit Xabi Alonso zusammenzuarbeiten. Der Spezialist, der in seiner aktiven Zeit fast alle Titel gewann, hat es geschafft, eine neue Atmosphäre in der Kabine zu schaffen. James gab an, bereits telefonisch mit dem Trainer gesprochen zu haben und seine taktischen Kenntnisse nutzen zu wollen.

"Jeder, mit dem ich spreche, sagt, dass er ein großartiger Trainer ist. Seine Karriere als Spieler war legendär. Ich freue mich darauf, unter Xabi Alonso zu arbeiten", fügte James hinzu. Diese Veränderungen werden als Beginn einer neuen Ära für Chelsea gesehen.