Die Transfergerüchte um Middlesbrough-Mittelfeldspieler Hayden Hackney haben ihren Höhepunkt erreicht. Premier-League-Giganten wie Manchester United, Everton und Tottenham zeigen ernsthaftes Interesse an dem 23-Jährigen. Branchenexperten warnen jedoch, dass eine falsche Entscheidung der Karriere des jungen Talents einen schweren Schlag versetzen könnte. Laut Goal.com berichtet die Seite.

Der ehemalige englische Nationalspieler Brian Deane riet dem Spieler, die Spielpraxis über die finanziellen Aspekte zu stellen. Seiner Meinung nach würde es für Hayden Hackney, der bei Middlesbrough Stammspieler ist, einen Entwicklungsstopp bedeuten, wenn er bei einem großen Verein auf der Ersatzbank landet.

Ein riskanter Schritt für die Karriere?

Letzte Saison verpasste Middlesbrough die Chance auf den Aufstieg in die höchste Spielklasse nach einer Niederlage gegen Hull City in den Play-offs. Dennoch wurde Hackney als einer der hellsten Sterne der Championship anerkannt. Laut Goal.com läuft sein Vertrag in einem Jahr aus, was den Wettbewerb auf dem Transfermarkt weiter verschärft.

In einem Interview mit Ticombo sagte Brian Deane: "Es ist eine sehr komplexe Situation. Er ist noch jung und es ist natürlich, dass er den nächsten Schritt machen möchte. Aber er muss sehr vorsichtig sein, welchen Verein er wählt. Wenn er die falsche Mannschaft wählt, wird er nicht die nötige Spielzeit bekommen, und das wird sein Wachstum stoppen".

Im Fall von Manchester United gibt es einen besonderen Faktor. Die ehemalige Vereinslegende und derzeitige Middlesbrough-Cheftrainer Michael Carrick ist einer der Hauptinitiatoren dieses Transfers. Carrick arbeitet seit drei Spielzeiten mit Hackney zusammen, schätzt sein Potenzial sehr und glaubt, dass der Spieler das Mittelfeld der 'Red Devils' verstärken könnte.

Everton — die Stabilitätsoption

Gleichzeitig halten Experten die Option Everton für den geeignetsten Weg für Hayden Hackney. Der Verein aus Merseyside zeichnet sich dadurch aus, dass er jungen Spielern mehr Chancen gibt und ein stabiles Umfeld bietet. Hier könnte es für den Spieler einfacher sein, sich an die Premier-League-Atmosphäre anzupassen und einen Platz in der Startelf zu finden.

Die Führung von Middlesbrough steht vor einer schwierigen Wahl: entweder den Spieler jetzt verkaufen und einen guten Gewinn erzielen oder ihn eine weitere Saison behalten, um um den Aufstieg zu kämpfen. Bleibt Hackney, wird er weiterhin eine zentrale Rolle als 'Regisseur' des Teams einnehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das kommende Sommertransferfenster über die Zukunft von Hayden Hackney entscheiden wird. Während der Ruf eines Giganten wie Manchester United attraktiv erscheint, könnten Vereine wie Everton für die Entwicklung des Spielers vorteilhafter sein.