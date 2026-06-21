Abduqodir Husanov schneller als Mbappe und Son Heung-min

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Abduqodir Husanov schneller als Mbappe und Son Heung-min

Abduqodir Husanov, Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, belegte nach der ersten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft den zweiten Platz im Ranking der schnellsten Spieler. Laut offiziellen FIFA-Statistiken erreichte der usbekische Fußballer eine Geschwindigkeit von 36,5 km/h.

Mit diesem Ergebnis zog Husanov gleich mit Erling Haaland, dem Stürmer der norwegischen Nationalmannschaft. Auch Haaland verzeichnete im Spiel der ersten Runde eine Geschwindigkeit von 36,5 km/h.

Den ersten Platz im Ranking belegt Jordan Bos von der australischen Nationalmannschaft. Mit einer Geschwindigkeit von 36,7 km/h war er 0,2 km/h schneller als Husanov und Haaland.

Das Ergebnis von Abduqodir Husanov lag über dem einiger bekannter Fußballer. Der französische Nationalstürmer Kylian Mbappe erreichte 35,1 km/h, während der Südkoreaner Son Heung-min 35,2 km/h verzeichnete.

Damit wurde der usbekische Verteidiger als einer der schnellsten Spieler registriert, die in der ersten Runde der Weltmeisterschaft auf dem Platz standen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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