Xavi über Lionel Messi: „Er ist der Michael Jordan des Fußballs“

Der ehemalige Trainer und legendäre Mittelfeldspieler des FC Barcelona, Xavi, hat erneut bewundernde Worte über seinen geschätzten Teamkollegen Lionel Messi gefunden. Der Hattrick des argentinischen Stars gegen die algerische Nationalmannschaft im Rahmen der Weltmeisterschaft 2026 hat die gesamte Fußballwelt erschüttert. Mit diesem Ergebnis bricht Messi den Rekord der besten Torschützen in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit The Athletic würdigte Xavi insbesondere Messis langjährige Konstanz. Seiner Meinung nach steht Lionel in Bezug auf seine Stellung in der Sportwelt auf einer Stufe mit der Basketballlegende Michael Jordan. „Ich liebe es, ihn den Michael Jordan des Fußballs zu nennen. Im Fußball gibt es niemanden, der ihm ebenbürtig ist. Indem er über seine 20-jährige Karriere hinweg das höchste Niveau hielt, hat er all seine Vorgänger übertroffen“, sagt Xavi.

Siegermentalität und körperliche Verfassung

Obwohl der Inter-Miami-Stürmer 38 Jahre alt ist, versetzen seine Instinkte auf dem Platz und sein Hunger auf den Sieg die Experten weiterhin in Staunen. Xavi sieht Messis Unfähigkeit, eine Niederlage zu akzeptieren, als das Geheimnis seines Erfolgs. Seiner Meinung nach ist Leos Körper wie für den Fußball geschaffen, und seine physischen Fähigkeiten bleiben auf höchstem Niveau.

„Nach dem Spiel gegen Algerien habe ich Leo eine Nachricht geschickt. Ich sagte ihm, dass das, was er getan hat, einfach ein Witz sei und man über sein Spiel nur lachen könne. Das ist echter Wahnsinn! Aber das ist Leo. Er betritt immer im richtigen Moment die Bühne. Für mich ist er beispiellos und ein Spieler, der fast übermenschliche Fähigkeiten besitzt“, fügte die Barcelona-Legende hinzu.

Die Fähigkeit, das Spiel zu lesen

Xavi ging auch auf Messis intellektuelle Kapazität während des Spiels ein. Er erklärte, dass Leo auf dem Platz wie ein „Scanner“ funktioniere. Messi bewegt sich oft langsam oder geht einfach nur, doch genau in diesem Moment analysiert er die Lücken in der gegnerischen Abwehr und die Positionen der defensiven Mittelfeldspieler.

„Sein erstes Tor gegen Algerien war im reinsten Messi-Stil. Als Rodrigo De Paul aufblickte, war Leo bereits am günstigsten Punkt. Er schaute dreimal in die Umgebung, bevor er den Ball annahm. Das ist eines seiner Geheimnisse — er bewertet ständig die Situation und zeichnet alles in seinem Kopf vor. Sein Verständnis für den Fußball ist auf dem absoluten Gipfel“, schloss Xavi.

Derzeit steuert Lionel Messi mit der argentinischen Nationalmannschaft selbstbewusst auf die Verteidigung des nächsten Weltmeistertitels zu. Jedes seiner Spiele und jedes seiner Tore scheint die Debatten über den Status des „Größten aller Zeiten“ (GOAT) in der Fußballgeschichte zu beenden.