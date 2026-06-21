Gareth Bale: Mourinhos Hauptaufgabe bei Real Madrid wird das Management der Star-Egos sein

Der ehemalige Real Madrid-Star Gareth Bale äußerte seine Meinung zu den dringendsten Aufgaben, vor denen Jose Mourinho bei seiner Rückkehr zum Team steht. Die walisische Legende betonte, dass in einem so prestigeträchtigen Verein für einen Trainer das Gleichgewicht zwischen den großen Stars in der Kabine wichtiger ist als taktische Anweisungen. Dies wird besonders relevant, wenn die Mannschaft Weltklasse-Spieler wie Kylian Mbappe, Vinicius Junior und Jude Bellingham vereint. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut einem Bericht von Goal.com ging Bale auf die Besonderheiten des Trainerstopps bei Teams auf dem Niveau von Real Madrid ein. Seiner Meinung nach muss man den Spielern beim "Königlichen Club" nicht beibringen, wie man spielt, sondern man muss ihren Charakter im Sinne des Teams vereinen. "Das ist auch Mourinhos größter Vorteil — er weiß sehr genau, wie man mit Stars in großen Vereinen arbeitet und wie man deren Egos managt", sagte der ehemalige Fußballer.

Der einzigartige Stil des Special One

Obwohl Jose Mourinho für seinen strengen und manchmal kontroversen Stil bekannt ist, betrachtet Bale dies als eine kalkulierte Strategie, um das Maximum aus den Spielern herauszuholen. Der walisische Flügelspieler erinnerte sich an seine Zeit bei Tottenham unter Mourinho und betonte, dass der Trainer für jeden Spieler einen individuellen Ansatz findet. Manchmal „stößt“ er einen Spieler durch Kritik in der Presse an, und manchmal hingegen stellt er das Vertrauen durch Unterstützung wieder her.

Laut Bale kennt Mourinho das Umfeld von Real Madrid und die internen Dynamiken des Vereins von innen. Diese Erfahrung wird ihm zweifellos helfen, den neu formierten "Galacticos"-Kader zu festigen. Das Hauptziel des Trainers ist es, sicherzustellen, dass sich kein Stern auf dem Platz als Hauptdarsteller sieht, sondern alle dem gemeinsamen Sieg dienen.

Probleme des modernen Fußballs

Im Gespräch verbarg Gareth Bale nicht, dass er über die Entwicklungsrichtung des modernen Fußballs besorgt ist. Seiner Meinung nach ist der Fußball in den letzten fünf Jahren zu stark von der Taktik abhängig geworden, was sich negativ auf den Unterhaltungsfaktor des Spiels auswirkt. Fußball erinnert nun eher an eine Schachpartie als an die schnellen Angriffe des Basketballs.

Bale erklärte den Rückgang an individuellem Können und Kreativität bei der jüngeren Generation wie folgt:

Trainer lassen den Spielern nicht genügend Freiheit in ihren Bewegungen auf dem Platz;

Strenge taktische Systeme ersetzen das Dribbling und unerwartete Entscheidungen;

Das allgemeine Tempo und die Attraktivität des Spiels nehmen ab.

Dennoch räumte der ehemalige walisische Stürmer ein, dass es immer noch einige Spieler gibt, die die Fans begeistern können. Unter ihnen hob er Kylian Mbappe, Vinicius Junior und den jungen Barcelona-Star Lamine Yamal hervor. Nach Ansicht von Bale benötigen gerade diese Spieler Freiheit, um unter erfahrenen Trainern wie Mourinho ihre besten Qualitäten zu zeigen.