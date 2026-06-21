Francisco Conceição, Flügelspieler der portugiesischen Nationalmannschaft und von Juventus, äußerte sich zum internen Klima und den Diskussionen um den legendären Stürmer Cristiano Ronaldo. Der Spieler betonte, dass die Teammitglieder auf dem Platz nicht von einem einzigen Star abhängig sind und während des Spiels je nach Situation entscheiden. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Auf einer Pressekonferenz vor dem nächsten wichtigen WM-Spiel erkannte Conceição Ronaldos Bedeutung für das Team an, betonte jedoch, dass er auf einer Stufe mit den anderen Spielern stehe. Laut Goal.com sagte der Flügelspieler offen, dass es im Team keine Verpflichtung gebe, den Ball nur an Ronaldo zu spielen.

Teamspiel und Führung

"Ich denke, niemand ist Cristiano Ronaldo beim Tore Erzielen ebenbürtig. Wir fühlen uns jedoch nicht gezwungen, ihm den Ball zuzuspielen. Ich passe immer dem Mitspieler zu, der in der günstigigsten Position steht. Er ist hier, um dem Team zu helfen, genau wie jeder andere Spieler auch", sagte Francisco Conceição.

Zudem merkte er an, dass der Eifer des 39-jährigen Stürmers im Training ein Vorbild für die Jugend sei. Dass Ronaldo jede Trainingseinheit so angeht, als wäre es das letzte Spiel seiner Karriere, wirke sich positiv auf die allgemeine Motivation des Teams aus. Meiner Meinung nach Conceição müssen andere Spieler noch härter arbeiten, wenn eine Legende, die so viel erreicht hat, immer noch mit solchem Hunger agiert.

Kritik und kommende Gegner

Die portugiesische Nationalmannschaft geriet nach einem 1:1-Unentschieden im ersten Gruppenspiel gegen DR Kongo in die Kritik. In diesem Spiel berührte Ronaldo den Ball nur 25 Mal, was in der Öffentlichkeit verschiedene Debatten über seine aktuelle Form auslöste. PSG-Mittelfeldspieler Joao Neves hatte zuvor ebenfalls erklärt, dass Cristiano derzeit ein ganz normales Teammitglied sei.

Nun treffen die Schützlinge von Roberto Martinez im zweiten Gruppenspiel auf die Nationalmannschaft von Uzbekistan. Diese Begegnung ist für die Portugiesen entscheidend, um den Einzug in die Play-offs zu sichern. Nach dem missglückten Start gegen Kongo will das Team seinen Fans seine wahre Stärke zeigen.

Das letzte Gruppenspiel Portugals findet am 28. Juni gegen Colombia statt. Derzeit konzentriert sich das Team voll und ganz auf das Spiel gegen Uzbekistan und plant, durch Kollektivspiel zu gewinnen, ohne seinen Stil zu ändern.