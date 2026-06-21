Liverpool lehnt Inter-Angebot für Curtis Jones ab

Der englische Club Liverpool hat ein zweites offizielles Angebot des italienischen Meisters Inter Mailand für den eigenen Jugendspieler Curtis Jones abgelehnt. Die Merseyside-Club hält an einer festen Preisvorstellung für den Mittelfeldspieler fest und will ihn nicht zu einem niedrigen Preis abgeben. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut The Athletic hat die Inter-Führung ein niedriges Angebot von etwa 25 Millionen Euro (21,7 Millionen Pfund) für den 25-Jährigen abgegeben. Die Liverpool-Führung brach jedoch die Verhandlungen mit der Begründung ab, dass dieser Betrag nicht dem tatsächlichen Marktwert des Spielers entspreche. Dies ist der zweite erfolglose Versuch des Mailänder Clubs im aktuellen Sommertransferfenster.

Curtis Jones hat derzeit nur noch 12 Monate Vertrag bei Liverpool. Dennoch bewerten die Clubverantwortlichen den Spieler mit mindestens 35 Millionen Pfund. Die Merseyside-Club begründet seine Forderungen mit den jüngsten Transfers in der Premier League.

Neue Maßstäbe auf dem Transfermarkt

Die Liverpool-Führung führt die hohen Summen an, die Tottenham für Conor Gallagher und Jan Paul van Hecke bezahlt hat. Insbesondere van Hecke wurde für 52 Millionen Pfund transferiert, obwohl sein Vertrag nur noch ein Jahr lief. Daher hat man sich in Merseyside entschieden, Jones nicht billig zu verkaufen, selbst auf die Gefahr hin, ihn ablösefrei zu verlieren.

Curtis Jones ist ein Absolvent der Liverpool-Akademie und kam seit seinem Debüt 2019 in 228 Spielen für die erste Mannschaft zum Einsatz. In der Saison 2025-26 bestritt er 49 Spiele in allen Wettbewerben, stand jedoch nur in 28 davon in der Startelf. Es heißt, dass der Spieler mit seiner fehlenden Stammplatzgarantie nicht ganz zufrieden sei.

Zudem sind die Verhandlungen über einen neuen Vertrag zwischen Spieler und Verein in einer Sackgasse gelandet. Bisher konnten sich die Parteien nicht einigen, was das Interesse von Top-Clubs wie Inter weiter steigert. Sollte der italienische Club sein Angebot nicht deutlich erhöhen, wird erwartet, dass Jones auch nächste Saison in Anfield bleibt.

Laut Goal.com beabsichtigt Liverpool weiterhin, einen neuen Vertrag mit dem Spieler zu unterzeichnen. Wenn ein Gleichgewicht zwischen den Gehaltsforderungen des Spielers und den Möglichkeiten des Clubs gefunden wird, könnte der Vertrag verlängert werden. Andernfalls wird Inter versuchen, ihn im Januar oder nächsten Sommer als Free Agent zu verpflichten.