Oyarzabals Benefit: Er ist der Man of the Match gegen Saudi-Arabien!

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Oyarzabals Benefit: Er ist der Man of the Match gegen Saudi-Arabien!

Das Spiel zwischen Spanien und Saudi-Arabien im 2. Spieltag der Gruppenphase der WM 2026 wurde zu einer echten Show von 'La Roja'. Im prächtigen Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, USA, zeigten sich die Spanier gnadenlos und gewannen mit 4:0.

Der unbestrittene hellste Stern dieser Begegnung war der Stürmer Mikel Oyarzabal der aufgrund seiner beeindruckenden Leistung auf dem Platz völlig zurecht zum Man of the Match gewählt wurde.

Superklasse von Oyarzabal: Doppelpack und Vorlage!

Mikel Oyarzabal hat die saudi-arabische Defensive regelrecht demontiert. Der Stürmer spielte in fast allen Torsituationen seines Teams die Hauptrolle:

  • 10. Minute: Er bereitete das Tor des jungen Stars Lamine Yamal brillant vor.

  • 21. Minute: Mit präzisem Abschluss traf er das gegnerische Tor und baute die Führung aus.

  • 24. Minute: Kurz darauf erzielte er seinen zweiten Treffer und entschied damit praktisch die Entscheidung des Spiels.

Wie fiel das vierte Tor?

Auch das weitere Tor, das Spaniens Kantersieg sicherte, ist bemerkenswert. Während Lamine Yamal seine Torschützenkunst bewies, war das vierte Tor ein unglückliches Eigentor des saudi-arabischen Verteidigers Ali Al-Tambakti.

Was erwartet uns als Nächstes? (Play-off-Qualifikation)

Die Fans der spanischen Nationalmannschaft richten ihr Augenmerk nun auf den entscheidenden letzten Gruppenspieltag:

  • Letzter Spieltag: Am 27. Juni trifft Spanien auf eine starke uruguayische Nationalmannschaft.

  • Die Gruppenspiele der WM 2026 dauern bis zum 27. Juni an.

Wichtige Information: Das Format der diesjährigen Weltmeisterschaft ist für die Fans sehr spannend. Die zwei besten Teams jeder Gruppe ziehen direkt in die Play-offs (Achtelfinale) ein. Zudem bleiben für die acht besten Gruppendritten die Chancen auf den Weiterzug bestehen. Die Dynamik ist gewaltig, wir bleiben dran!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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