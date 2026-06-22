Vom Schulbank zur WM-Bühne: Lamine Yamals wahr gewordener Traum

Das 17-jährige Supertalent der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, äußerte sich zum deutlichen Sieg (4:0) gegen Saudi-Arabien und seinem historischen ersten Tor bei Weltmeisterschaften. In einem Interview auf der offiziellen FIFA-Website sprach der junge Star sehr bewegend und aufrichtig.

„Die letzte Weltmeisterschaft habe ich in der Schule geschaut...“

Für Lamine Yamal ist dieses Tor nicht nur eine Statistik, sondern die Erfüllung eines lebenslangen Traums. Seine Emotionen sind für jeden Fußballfan natürlich mitreißend:

„Ich habe immer davon geträumt, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen. In meinem ersten Startelf-Einsatz ein Tor zu schießen, ist ein wahr gewordener Traum. Die letzte WM habe ich in der Schule verfolgt. Jetzt auf einer so großen Bühne zu treffen, während meine Mutter und meine ganze Familie auf der Tribüne sitzen, ist ein magischer Moment für mich“, sagte Yamal.

Lektion aus Kap Verde und der ideale Plan

Spanien hatte in der ersten Runde überraschend Punkte durch ein Unentschieden gegen Kap Verde verloren. Yamal betonte, dass dieser Rückschlag das Team noch enger zusammengeschweißt und fokussiert habe:

Eine erfolgreiche Lektion: „Das Unentschieden in einem Spiel, das wir hätten gewinnen müssen, hat uns sehr getroffen. Es hat uns zum Nachdenken gezwungen und uns geholfen, uns mit genau der richtigen Einstellung auf dieses Spiel vorzubereiten.“

Der Plan des Trainers: „Der Hauptplan war, eine Halbzeit zu spielen und mich dann auszuruhen. Das Wichtigste war, dem Team zu helfen. Da es bereits zur Pause 3:0 stand, konnte ich mich schon ausruhen. Alles lief ideal, genau wie wir es wollten.“

Spielfakten:

Zur Erinnerung: In diesem Spiel gegen Saudi-Arabien bereits in der 10. Minute erzielte Lamine Yamal das glanzvolle Opening-Tor und war 45 Minuten auf dem Platz. Um den jungen Flügelspieler zu schonen, ersetzte ihn der Trainerstab in der Halbzeitpause durch Yeremi Pino.

Mit 17 Jahren in der Startelf einer Weltmeisterschaft zu stehen und ein Tor zu erzielen, ist das Zeichen eines echten Phänomens. Lamine Yamal erobert weiter die große Fußballbühne!