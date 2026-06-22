Alexis Mac Allister: Ein Spieler wie Lionel Messi wird nie wieder geboren

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Alexis Mac Allister: Ein Spieler wie Lionel Messi wird nie wieder geboren

Der Mittelfeldspieler der argentinischen Nationalmannschaft und des FC Liverpool, Alexis Mac Allister, äußerte seine aufrichtigen Gedanken über seinen Teamkollegen Lionel Messi. Er betonte, dass es fast unmöglich sei, die Aktionen des achtfachen Ballon-d'Or-Gewinners auf dem Platz zu kopieren oder von ihm zu lernen, da Messis Talent ein einzigartiges Naturphänomen sei. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Nach dem WM-Qualifikationsspiel gegen Algerien, das mit einem 3:0-Sieg endete, sprach Mac Allister über die Leistung des Kapitäns. In diesem Spiel erzielte Lionel Messi einen Hattrick und trug maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft bei. Laut Mac Allister widerspricht das, was Messi auf dem Platz tut, der gewöhnlichen menschlichen Logik.

„Ich genieße es, mit Leo zu spielen; ein Spieler wie er wird nie wieder geboren. Es ist ein völlig anderes Gefühl, neben ihm zu stehen und zu beobachten, was er tut. Die Dinge, die er vollbringt, sind nicht normal. Ich nutze einfach die Situation aus und bewundere ihn“, sagte der Liverpool-Star in einem Interview mit Goal.com.

Was kann man nicht von Messi lernen?

Nach Meinung von Mac Allister ist es unmöglich, Messis technische Meisterschaft zu meistern. „Es ist sehr schwierig, etwas von ihm zu lernen. Man kann sich zwar vorstellen, was er tut, aber man kann es niemals so ausführen wie er. Von ihm lerne ich eher menschliche Qualitäten, wie bescheiden eine so große Persönlichkeit sein kann“, sagt der Mittelfeldspieler.

Beim ersten Tor gegen Algerien ebnete Mac Allister Messi mit einer cleveren Aktion den Weg. Er ließ einen starken Pass von Rodrigo De Paul absichtlich durchlaufen, sodass der Ball Messi in einer günstigen Position erreichte. Der Spieler erklärte die Situation so: „Der Pass war sehr stark, und ich merkte sofort, dass der Ball nicht für mich bestimmt war. Ich sah Leo hinter mir und ließ ihm den Ball.“

Dieser Sieg ermöglichte es Lionel Messi, weitere Rekorde zu brechen. Mit der Teilnahme an seiner sechsten Weltmeisterschaft stellte er die Rekordmarke von Miroslav Klose bei den Siegen ein (17 Siege). Zudem näherte er sich dem historischen Rekord der meisten erzielten Tore im Turnier an.

Die argentinische Nationalmannschaft wird ihre nächsten Gruppenspiele gegen Österreich und Jordanien bestreiten. Die „Albiceleste“ streben danach, das erste Team seit der brasilianischen Nationalmannschaft von 1962 zu werden, das den Weltmeistertitel zweimal in Folge verteidigt. In seiner aktuellen Form bleibt Lionel Messi die wichtigste Waffe des Teams, um dieses Ziel zu erreichen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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