Ägypten dreht in der zweiten Halbzeit und besiegt Neuseeland

·38·Sport
Ägypten dreht in der zweiten Halbzeit und besiegt Neuseeland

Der zweite Spieltag der Gruppe G bei der Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange. Im nächsten Spiel im BC Place Stadion in Vancouver trat die ägyptische Nationalmannschaft gegen Neuseeland an und sicherte sich einen überzeugenden 3:1-Sieg.

Das Spiel begann sehr glücklich für die Ozeanier. In der 15. Minute eröffnete Surman den Tore und brachte Neuseeland in Führung; die erste Halbzeit endete mit einem Vorsprung der nominellen Gastgeber.

In der zweiten Halbzeit bewies die ägyptische Nationalmannschaft jedoch echten Charakter. Zizo glich in der 58. Minute aus, und kurz darauf brachte Kapitän Mohamed Salah Ägypten in Führung. Den Schlusspunkt setzte in der 82. Minute der eingewechselte Trezeguet.

Es ist anzumerken, dass im anderen Spiel dieser Gruppe die Nationalmannschaften von Iran und Belgien unentschieden spielten. Daher sorgt dieser Sieg Ägyptens dafür, dass der Kampf in der Gruppe noch spannender wird.

WM 2026. Gruppe G. 2. Spieltag

22. Juni. Vancouver. BC Place

Neuseeland 1:3 Ägypten

Tore: Surman (15) — Zizo (58), Salah (67), Trezeguet (82).

Neuseeland: Crocombe, Payne (Bindon 85), Boxall, Ketachey (Randall 76), Sarman, Bell, Stamenich, Singh (Thomas 76), Just (de Vries 85), McCowatt (Old 66), Wood.

Ägypten: Shobeir, Ibrahim, Hany, Abul Futuh, Ashour (Zizo 84), Zizo (Abdulkarim 76), Fathi (Rabiya 41), Lashin, Attiya, Salah (Abdulmajid 84), Marmoush (Trezeguet 76).

Gelbe Karten: Lashin (17), Singh (20), McCowatt (34).

ÄgyptenNeuseelandMohamed SalahVancouverBelgien
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Cannavaro: Wir haben keine Angst vor Portugal, auf dem Platz gibt es keine FreundschaftCannavaro: Wir haben keine Angst vor Portugal, auf dem Platz gibt es keine FreundschaftHeute, 11:22Fabio Cannavaro: Auf diesem Niveau ist jeder Fehler teuerFabio Cannavaro: Auf diesem Niveau ist jeder Fehler teuerHeute, 11:13Michael Owen: Ich wäre nicht überrascht, wenn Ronaldo gegen Usbekistan einen Hattrick erzieltMichael Owen: Ich wäre nicht überrascht, wenn Ronaldo gegen Usbekistan einen Hattrick erzieltHeute, 11:07Kylian Mbappe könnte in die MLS wechseln: David Beckham wirbt um ihnKylian Mbappe könnte in die MLS wechseln: David Beckham wirbt um ihnHeute, 09:57Unentschieden zwischen Belgien und IranUnentschieden zwischen Belgien und IranHeute, 04:19Kylian Mbappe verteidigt Teamkollegen: Dembele ist "Ballon d'Or"-Gewinner und wichtigste WaffeKylian Mbappe verteidigt Teamkollegen: Dembele ist "Ballon d'Or"-Gewinner und wichtigste WaffeHeute, 02:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?