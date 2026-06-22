Ägypten dreht in der zweiten Halbzeit und besiegt Neuseeland

Der zweite Spieltag der Gruppe G bei der Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange. Im nächsten Spiel im BC Place Stadion in Vancouver trat die ägyptische Nationalmannschaft gegen Neuseeland an und sicherte sich einen überzeugenden 3:1-Sieg.

Das Spiel begann sehr glücklich für die Ozeanier. In der 15. Minute eröffnete Surman den Tore und brachte Neuseeland in Führung; die erste Halbzeit endete mit einem Vorsprung der nominellen Gastgeber.

In der zweiten Halbzeit bewies die ägyptische Nationalmannschaft jedoch echten Charakter. Zizo glich in der 58. Minute aus, und kurz darauf brachte Kapitän Mohamed Salah Ägypten in Führung. Den Schlusspunkt setzte in der 82. Minute der eingewechselte Trezeguet.

Es ist anzumerken, dass im anderen Spiel dieser Gruppe die Nationalmannschaften von Iran und Belgien unentschieden spielten. Daher sorgt dieser Sieg Ägyptens dafür, dass der Kampf in der Gruppe noch spannender wird.

WM 2026. Gruppe G. 2. Spieltag

22. Juni. Vancouver. BC Place

Neuseeland 1:3 Ägypten

Tore: Surman (15) — Zizo (58), Salah (67), Trezeguet (82).

Neuseeland: Crocombe, Payne (Bindon 85), Boxall, Ketachey (Randall 76), Sarman, Bell, Stamenich, Singh (Thomas 76), Just (de Vries 85), McCowatt (Old 66), Wood.

Ägypten: Shobeir, Ibrahim, Hany, Abul Futuh, Ashour (Zizo 84), Zizo (Abdulkarim 76), Fathi (Rabiya 41), Lashin, Attiya, Salah (Abdulmajid 84), Marmoush (Trezeguet 76).

Gelbe Karten: Lashin (17), Singh (20), McCowatt (34).