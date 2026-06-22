Argentiniens Cheftrainer Lionel Scaloni äußerte sich vor den nächsten Spielen der Meisterschaft zur internen Stimmung im Team und zu den unangenehmen Gerüchten um Kapitän Lionel Messi. In den letzten Tagen sorgten grundlose Informationen über die Familie des Spielers in sozialen Netzwerken und einigen Medien für großes Aufsehen im Teamlager. Dies berichtet Goal.com Bericht gibt an.

Insbesondere Falschmeldungen über den Tod von Jorge, dem Vater des Inter Miami-Stars Lionel Messi, erschütterten die argentinische Fußballgemeinschaft. Nach der Verbreitung dieser Fake News sah sich die Familie des Spielers gezwungen, eine offizielle Erklärung abzugeben. Es wurde bekannt, dass Jorge derzeit medizinisch behandelt wird und sich sein Gesundheitszustand verbessert. Laut ESPN beeinflusste dieser Vorfall auch die Vorbereitung der Mannschaft auf das Spiel gegen Österreich.

Rücktritte nach der Falschmeldung

Die Situation begann, als Florencia Pena, eine Moderatorin von Luzu TV, während einer Live-Sendung unbestätigte Informationen über den Tod von Messis Vater veröffentlichte. Die Nachricht verbreitete sich schnell viral weltweit. Infolgedessen trat die Moderatorin von ihrem Amt zurück. Ihren Angaben zufolge hatte das Produktionsteam ihr falsche Informationen über den Ohrhörer übermittelt.

Die Leitung des Senders ergriff ebenfalls strenge Maßnahmen gegen diesen groben Fehler. Produzent Nicolas Okiato bestätigte, dass mehrere an dem Vorfall beteiligte Mitarbeiter entlassen wurden. Da dies geschah, während Lionel Messi an seiner sechsten Weltmeisterschaft teilnimmt, hätte dies seine psychische Verfassung belasten können, doch das Team entschied sich, ihn voll zu unterstützen.

Scalonis Reaktion und Teamgeist

Auf einer Pressekonferenz in Arlington, Texas, vor dem Spiel betonte Lionel Scaloni, dass das Team so geschlossen sei wie nie zuvor. "Uns geht es gut und wir sind bereit für das morgige Spiel. Wir glauben, dass das Team jede gute und schlechte Situation gemeinsam meistern kann. Es ist immer gut, unter Freunden zu sein, und Messi spürt das", sagte der Trainer.

Laut Goal.com besiegte die argentinische Nationalmannschaft Algerien im ersten Spiel der Gruppenphase mit 3:0. In diesem Spiel erzielte Lionel Messi einen Hattrick und bewies seine Topform. Nun strebt die "Albiceleste" einen Sieg gegen Österreich an, um den Einzug in die Play-offs vorzeitig zu sichern.

Auch für usbekische Fußballfans weckt jedes Spiel Argentiniens großes Interesse. Insbesondere Messis Teilnahme an den letzten großen Turnieren und die Ereignisse um ihn werden in den sozialen Netzwerken intensiv diskutiert. Die Mannschaft unter Scaloni versucht, trotz dieses externen Drucks den Fokus auf das Ergebnis auf dem Platz zu richten.