Alan Shearer: Roberto Martinez könnte Angst haben, Cristiano Ronaldo auf die Bank zu setzen

Vor dem Hintergrund der Teilnahme der portugiesischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 ist die Beziehung zwischen Kapitän Cristiano Ronaldo und Cheftrainer Roberto Martinez erneut in den Fokus gerückt. Laut der englischen Fußballlegende Alan Shearer ist der Einfluss des 41-jährigen Stürmers im Team so groß, dass der Trainer es möglicherweise nicht wagt, ihn selbst während eines Spiels auszuwechseln. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Shearer merkte an, dass Ronaldos globaler Status und Einfluss die üblichen Grenzen der Beziehung zwischen Spieler und Trainer überschritten haben. Dies könnte die taktische Flexibilität der portugiesischen Nationalmannschaft bei dem in Nordamerika stattfindenden Turnier ernsthaft beeinträchtigen. Laut Goal.com äußerte der ehemalige Stürmer Zweifel an der Autorität des Trainers.

Ronaldos Unantastbarkeit und taktische Probleme

In einem Interview mit Betfair sagte Alan Shearer: „Die Hauptfrage ist, ob Roberto Martinez die Erlaubnis hat, Ronaldo vom Platz zu nehmen oder nicht. Cristiano ist so mächtig, dass das System nicht funktionieren wird, wenn er nicht akzeptieren möchte, dass er nicht jede Minute auf dem Platz stehen kann. Dass er glaubt, in jedem Spiel in der Startelf stehen und die vollen 90 Minuten spielen zu müssen, ist ein großes Hindernis für das Team“.

Nach Meinung des Experten entspricht Ronaldos aktuelle sportliche Form nicht seinem unantastbaren Status. Dass der portugiesische Kapitän in der Nationalmannschaft seit geraumer Zeit nicht mehr trifft und weit von seinen besten Leistungen entfernt ist, sorgt bei Beobachtern für Kritik. Besonders in der K.-o.-Phase könnte sich dieser Zustand negativ auf das Gesamtergebnis der Mannschaft auswirken.

Vergleich mit Lionel Messi

Shearer verglich Ronaldos erfolglose Aktionen mit denen seines ewigen Rivalen Lionel Messi. Während der argentinische Star mit einem Hattrick gegen Algerien seine Topform demonstrierte, agiert Ronaldo auf dem Platz nervös und ineffizient. Diese Situation führt dazu, dass die Waagschale im Streit zwischen den beiden großen Fußballern zugunsten von Messi neigt.

„Lionel Messi spielt weiterhin erstaunlich. Er ist immer noch in Bestform, und seine Mannschaft ist bereit, für ihn zu laufen und ihm den Ball zuzuspielen. Ronaldo hingegen war offensichtlich tief deprimiert, nachdem er Messis drei Tore gesehen hatte und am nächsten Tag selbst eine schwache Leistung zeigte. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, was in ihm vorgeht“, fügte Shearer hinzu.

Für die portugiesische Nationalmannschaft wird die WM 2026 nicht nur zu einem Kampf um die Meisterschaft, sondern auch zu einer komplexen Prüfung darüber, wie die Ära des legendären Ronaldo beendet werden soll. Ob Roberto Martinez in seinen Entscheidungen konsequent bleiben kann oder ob Ronaldos „Macht“ über taktische Änderungen siegt, wird die Zeit zeigen.