Valeriy Kechinov, ein ehemaliger Spieler von Paxtakor und renommierter Ex-Fußballer, der mit Spartak Moskau große Erfolge feierte, drückt ebenfalls seine Unterstützung für die usbekische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 aus. In einem Interview mit den Medien sprach der berühmte Fußballer über den historischen Erfolg des usbekischen Fußballs und die Chancen unserer Vertreter bei der WM.

Ein riesiger und historischer Erfolg für Usbekistan

Valeriy Kechinov betonte, dass die Qualifikation der Nationalmannschaft für die Endrunde der Weltmeisterschaft ein echtes Fest und ein gewaltiger Erfolg für das Land sei.

"Hier gibt es keinen Spielraum für andere Meinungen — das ist ein riesiger Erfolg für Usbekistan. Das Team, der Trainerstab und das gesamte Fußballsystem verdienen für dieses Ergebnis besonderes Lob; jeder Einzelne ist eine Anerkennung wert", so der ehemalige Fußballer.

Teamstärke und Schlüsselspieler

Im Gespräch ging Kechinov auf die Stärken der aktuellen usbekischen Nationalmannschaft ein und merkte an, dass es zwar herausragende Stars gibt, die Hauptstärke jedoch in der Einheit liege:

Mannschaftsspiel: Die Stärke Usbekistans basiert nicht auf ein oder zwei Spielern, sondern auf einem geschlossenen und starken Mannschaftsspiel.

Klare Anführer: Im Kader befinden sich starke Anführer wie Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev und Abduqodir Husanov.

Talentierter Kader: Es gibt genügend weitere talentierte junge Spieler auf dem Platz, die in jedem Moment den Unterschied machen und über das Spiel entscheiden können.

"Auch für Portugal wird es nicht einfach werden"

Über die bevorstehenden Spiele gegen Portugal und die DR Kongo sprach Kechinov und warnte, dass die Gegner eine sehr harte Prüfung erwarten sollten. Seiner Meinung nach ist die usbekische Nationalmannschaft ein unangenehmer Gegner für jedes Top-Team.

"Es wird für niemanden einfach sein, und Portugal bildet unter diesen Teams keine Ausnahme. Ich denke, Usbekistan wird den Portugiesen ordentlich die Nerven rauben", schloss Valeriy Kechinov seine Ausführungen selbstbewusst ab.