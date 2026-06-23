Gegnerischer Torhüter feiert ebenfalls Messis 18. Tor

Lionel Messi erzielte im Spiel gegen Österreich sein 18. WM-Tor. Er traf doppelt in der Partie, womit Argentinien einen 2:0-Sieg einfuhr.

Das Foto hielt die Emotionen des österreichischen Torhüters nach dem Tor fest. Es wirkt fast so, als würde auch er Messis nächstes Tor feiern.

Nach der zweiten Runde führt Argentinien die Gruppe mit sechs Punkten an. Österreich hat drei Punkte gesammelt und belegt den zweiten Platz. Jordanien und Algerien haben bisher keine Punkte erzielt.