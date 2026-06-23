England- und Bayern-München-Stürmer Harry Kane ist unerwartet im Zentrum eines Kampfes zwischen übernatürlichen Kräften gelandet. Vor einem wichtigen WM-Spiel zwischen England und Ghana kündigte der berühmte ghanaische Hexendoktor Nana Kwaku Bonsam an, den englischen Kapitän „zu stoppen“. Der weltberühmte Hellseher Uri Geller erklärte jedoch, dass er dieser Bedrohung entgegenstehen und dem Fußballer metaphysischen Schutz bieten werde. Dies berichtete Goal.com Bericht laut Quelle.

In seiner Erklärung betonte der ghanaische Spiritualist Bonsam, dass er nicht wolle, dass Kane eine ernsthafte Verletzung erleidet, er jedoch beabsichtige, sein Spiel zu beeinflussen und ihm Tore zu verwehren. „Ich arbeite an Harry Kane. Mein Ziel ist es, ihn im Spiel gegen meine Heimat zu stoppen. Das wird der ghanaischen Nationalmannschaft helfen“, erklärte der Hexendoktor gegenüber internationalen Medienvertretern.

Uri Gellers „Energieschild“

Nach diesen Meldungen ging Uri Geller, der für seine paranormalen Fähigkeiten bekannt ist, sofort zum Gegenangriff über. Laut Goal.com versprach Geller, den englischen Stürmer vor jeglichen negativen Einflüssen zu schützen. Seiner Aussage nach würde ihm seine große Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Hexendoktoren in Südafrika dabei helfen.

In einem Interview mit dem Daily Star erläuterte Geller seine Strategie: „Ich werde diesen Zauber aufheben, ich bin dazu in der Lage. Vor Spielbeginn werde ich spezielle Vibrationen aussenden. Ich werde meine Kraft und mein Wissen einsetzen, um die auf Harry Kane gerichtete negative Energie zu stoppen“.

Interessanterweise versuchte Geller, seine Methoden auch wissenschaftlich zu begründen. Er führte Albert Einsteins berühmte Formel E=mc² als Beispiel an. Nach Ansicht des Hellsehers besteht alles im Universum aus Energie, und durch die Steuerung dieser Energie könne man Menschen beeinflussen.

Der Schutzprozess beinhaltet auch ein spezielles Ritual. Geller gab bekannt, dass er Fotos von Harry Kane und dem ghanaischen Hexendoktor ausdrucken und ein „X“ über den gegnerischen Spiritualisten setzen würde, um dessen Einfluss zu blockieren. Solche Fälle sind in der Fußballwelt nicht zum ersten Mal zu beobachten, doch der Wirbel um einen Starspieler wie Kane zieht die Aufmerksamkeit von Fans und Experten auf sich.

Für Fußballfans sind solche Nachrichten spannend, da Harry Kane derzeit einer der prägnantesten Vertreter des europäischen Fußballs ist. Jeder äußere Einfluss auf sein Spiel, ob physisch oder psychisch, wirkt sich direkt auf die Ergebnisse der englischen Nationalmannschaft aus.