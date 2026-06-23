Chelsea bereit, Trevoh Chalobah ziehen zu lassen: Europäische Klubs an Verteidiger interessiert

Der FC Chelsea hat beschlossen, im aktuellen Sommertransferfenster Angebote für seinen Jugendprodukt Trevoh Chalobah zu prüfen. Obwohl er in der letzten Saison ein wichtiger Bestandteil der ersten Mannschaft war, wurde der 26-jährige Verteidiger gemäß der neuen Strategie des Teams von der Liste der "Unantastbaren" gestrichen. Dies berichtete Football London. Goal.com berichtet ebenfalls.

Chalobahs Zukunft an der Stamford Bridge ist derzeit stark fragwürdig. Sein aktueller Vertrag läuft noch zwei Jahre, und der Verein besitzt eine Option auf ein weiteres Jahr. Da jedoch keine Verhandlungen über einen neuen Vertrag geführt werden, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Abschieds. Diese Situation hat das Interesse mehrerer renommierter europäischer Klubs geweckt, darunter Teilnehmer der Champions League.

Interesse aus Italien und Europa

Derzeit wird der italienische Klub Como als einer der Hauptanwärter für den Verteidiger genannt. Das Team unter Cesc Fabregas möchte den Kader nach dem Aufstieg in die Serie A verstärken. Bisher hat Como jedoch keine offiziellen Transferverhandlungen aufgenommen, da die Pläne für die Sommerselektion noch nicht vollständig abgeschlossen sind.

Die Chelsea-Führung und der neue Trainerstab beabsichtigen, die Verteidigung grundlegend zu reformieren. Laut Goal.com sucht der Verein einen neuen Innenverteidiger, der ein langfristiger Partner für Levi Colwill werden kann. Dieser Plan wird seit Januar entwickelt, um die Defensive bis zur Saison 2026/27 auf ein neues Niveau zu heben.

In der letzten Saison kam Trevoh Chalobah in 47 Spielen in allen Wettbewerben zum Einsatz und bewies seine Vielseitigkeit. Er kann sowohl im Zentrum als auch auf den Außenbahnen zuverlässig agieren. Im neuen Projekt des Klubs wird er jedoch eher als Backup denn als Stammspieler gesehen, was keine regelmäßige Spielpraxis garantiert.

Für die Londoner ist der Verkauf eines eigenen Akademiewertvollen auch im Hinblick auf die Financial Fairplay-Regeln vorteilhaft. Die Einnahmen aus einem solchen Transfer werden in den Bilanzen als reiner Gewinn verbucht, was Chelsea mehr Spielraum für neue Einkäufe auf dem Transfermarkt verschafft.

Zusammenfassend ist mit einem harten Kampf um Chalobah zu rechnen. Seine Vielseitigkeit und europäische Erfahrung machen ihn nicht nur für Italien, sondern auch für andere Teams der Premier League zu einem attraktiven Kandidaten. In den kommenden Wochen wird der Name seines neuen Vereins erwartet.