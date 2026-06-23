Türkei vergibt 62 Torchancen ohne einen einzigen Treffer

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Türkei vergibt 62 Torchancen ohne einen einzigen Treffer

Die türkische Nationalmannschaft konnte bei der Weltmeisterschaft nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen. Trotz eines Kaders mit Spielern wie Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu und Kenan Yıldız schied das Team bereits vor dem letzten Spieltag aus dem Rennen um die Play-offs aus. Auch die Nationalmannschaft von Haiti verpasste in dieser Phase die Chance auf den Weiterzug.

Die Türkei erlitt in der Gruppenphase Niederlagen gegen Australien und Paraguay. In diesen zwei Partien brachte das Team insgesamt 62 Schüsse auf das gegnerische Tor zustande, konnte jedoch keinen einzigen Treffer erzielen.

Die Statistiken belegen eine deutliche Überlegenheit der Türkei im Ballbesitz. In einem Spiel hielt das Team einen Ballbesitz von 72 %, im anderen 79 %. Trotzdem blieben die zahlreichen Angriffe erfolglos.

Folglich schied die Türkei bereits vor dem letzten Spieltag aus dem Kampf um die Play-offs aus. Dass ein Kader mit so namhaften Spielern bei 62 Schüssen kein Tor erzielte, wurde zum Hauptproblem des Teams.

TürkeiHaitiArda GülerHakan ÇalhanoğluWeltmeisterschaft
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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