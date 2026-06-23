Usbekistans Nationalmannschaft trifft vor dem Spiel gegen Portugal in Houston ein
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Die usbekische Nationalmannschaft ist zur Austragung des Spiels gegen Portugal in Houston eingetroffen.
Das Team wird nun die letzten Vorbereitungseinheiten vor der Begegnung hier absolvieren. Das Spiel zwischen Usbekistan und Portugal findet am 23. Juni statt.
Die Partie beginnt um 22:00 Uhr Taschkent-Zeit.
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