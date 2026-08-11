Dušan Vlahović soll seine Karriere in der Türkei fortsetzen

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Dušan Vlahović soll seine Karriere in der Türkei fortsetzen

Der nächste Stürmer, dessen Zukunft im Fußball ungewiss ist, hat ein neues Ziel gefunden. Laut Goal.com steht der serbische Stürmer Dušan Vlahović kurz davor, seine Karriere bei Beşiktaş, einem der türkischen Spitzenklubs, fortzusetzen. Nach Angaben namhafter Insider sind die Verhandlungen zwischen den Parteien in die entscheidende Phase eingetreten. Goal.com berichtet darüber.

Der 2000 geborene Fußballer ist seit dem 1. Juli vereinslos. Sein Wechsel in die Türkei wird nicht nur für den Istanbuler Klub, sondern für die gesamte Süper Lig als großes Ereignis bewertet. Auch die finanziellen Vertragsbedingungen wurden entsprechend dem Status des Spielers hoch angesetzt.

Vertragsdetails und finanzielle Vereinbarung

Laut der Quelle hat die Führung von Beşiktaş dem serbischen Torjäger ein unwiderstehliches Angebot unterbreitet. Demnach haben sich die Parteien mündlich auf einen Dreijahresvertrag geeinigt. Der Spieler soll pro Saison 10 Millionen Euro verdienen.

Der Vertrag sieht außerdem verschiedene Zusatzboni sowie ein beträchtliches Handgeld vor. Das zuletzt verbesserte Angebot des Istanbuler Klubs spielte eine entscheidende Rolle beim positiven Abschluss dieses Transfers.

Wann wird die offizielle Bekanntgabe erwartet?

Derzeit warten die Parteien auf die offizielle Einschätzung der Juristen. Sobald die Vertragsklauseln rechtlich vollständig bestätigt sind, wird erwartet, dass Dušan Vlahović innerhalb der nächsten 48 Stunden nach Istanbul fliegt.

Zur Erinnerung: Der vorherige Klub des Spielers war Juventus Turin, für den er vier Jahre beim italienischen Spitzenklub spielte. Ohne seine schwarz-weißen Farben zu wechseln, geht er nun vom Turiner Klub zu Istanbuls schwarz-weißer Mannschaft.

Dušan VlahovićBeşiktaşTürkische Süper LigTransferFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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