Das KI-Startup von Igor Babuschkin sammelt 1,1 Milliarden US-Dollar ein

Ein neues Startup, das innerhalb kurzer Zeit eine beispiellose Finanzierung im Bereich der künstlichen Intelligenz erzielt hat, sorgt für Aufmerksamkeit. Laut ixbt.com sammelte River AI, gegründet von Igor Babuschkin, einem der Mitgründer von xAI, innerhalb der ersten zwei Monate seiner Tätigkeit 1,1 Milliarden US-Dollar in einer Seed- und Series-A-Finanzierungsrunde ein. General Catalyst und AMP PBC führten die umfangreiche Finanzierungsrunde an. TechCrunch.com berichtet .

Auch große Investoren wie NVIDIA, AMD Ventures, Y Combinator und Temasek beteiligten sich an dem Projekt. AMP PBC wurde 2026 von Anjney Midha gegründet, einem ehemaligen General Partner von Andreessen Horowitz. Zuvor unterstützte er Projekte wie Black Forest Labs, Mistral AI, LMArena und OpenRouter.

Die KI-Architektur von Grund auf neu aufbauen

River AI trat im Juni dieses Jahres mit einer besonderen Mission erstmals öffentlich in Erscheinung. Igor Babuschkin, der zuvor bei DeepMind und OpenAI im Bereich künstliche Intelligenz tätig war, will KI-Technologien von Grund auf neu denken – angefangen beim Modelltraining. Das Hauptziel des Unternehmens besteht nicht darin, Systeme zu entwickeln, die menschliche Arbeit vollständig ersetzen, sondern Agenten in persönlich trainierbare Assistenten zu verwandeln.

Nach Aussage des Gründers erfordert das Erreichen dieses Ziels einen vollständigen Neubau des Technologie-Stacks. Dazu gehören der Trainingsprozess, Modelle, die Produktebene und neue Hardware, die persönliche KI näher an das menschliche Leben heranbringen soll. Das Projekt plant keinen bloßen Aufgabenbearbeiter, sondern einen Begleiter, der die Bedürfnisse der Nutzer vorausahnt und in ihrem Interesse handelt.

Neue Möglichkeiten für Entwickler und Unternehmen

River AI bietet derzeit API-Dienste auf Basis offener Modelle zu festen Preisen für Millionen von Token an. Die API ermöglicht es Entwicklern, Modelle mithilfe fortschrittlicher Trainings- und Low-Level-Anpassungstechnologien zu konfigurieren. Statt Modelle zu verwalten, die ihnen nicht gehören, können Nutzer mit den Produkten des Unternehmens offene Modelle in wirklich personalisierte Systeme verwandeln und komfortabel nutzen.

Branchenexperten zufolge zeugt eine derart große Investition zwar von der intensiven Dynamik in diesem Sektor, doch River AI ist zur richtigen Zeit auf den Markt gekommen. Große Unternehmen versuchen heute, mithilfe von Modellen mit offenen Gewichten ihre KI-Zukunft selbst zu kontrollieren. Mit seinen neuen Cloud-Lösungen verspricht das Unternehmen, komplexe Prozesse in diesem Bereich schnell und kostengünstig zu bewältigen.

Nach der ambitionierten Vision des Unternehmens wird künftig jeder Mensch einen persönlichen Agenten besitzen, den er selbst trainiert hat und der in seinem Interesse arbeitet. Das Wachstum lokal laufender persönlicher Agenten wie OpenClaw sowie die Zusammenarbeit von NVIDIA mit Computerherstellern wie Dell, Microsoft und HP zeigen, dass diese Richtung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Zeit wird zeigen, welchen praktischen Unterschied die Technologie von River AI macht. Das Startup startet seinen Weg jedoch mit erheblichen finanziellen Mitteln.