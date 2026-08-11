Im slowakischen Prešov fand der renommierte internationale Bahnrad-Wettbewerb GP Slovak Cycling Federation statt. Sergey Rostovsev, Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft, zeigte bei den intensiven Wettkämpfen über zwei Etappen eine starke Leistung, erreichte alle drei Podestplätze und vertrat sein Heimatland würdig.

Das Nationale Olympische Komitee Usbekistans (NOK) gab diese erfreuliche Nachricht offiziell bekannt.

Alle drei Podestplätze: Gold, Silber und Bronze!

In den hart umkämpften Rennen auf den slowakischen Bahnen stellte unser Landsmann seine hervorragende körperliche und taktische Vorbereitung unter Beweis. Nach den beiden Etappen gewann Rostovsev eine Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille .

Unser Athlet gewann seine Medaillen in den folgenden Disziplinen:

Scratch: In der ersten Etappe dieser Disziplin, die eisernen Willen und hohe Geschwindigkeit erfordert, ließ Sergey Rostovsev alle Konkurrenten hinter sich und gewann die Goldmedaille .

Elimination: Auch in dieser anspruchsvollen und taktisch geprägten Disziplin, die über beide Etappen ausgetragen wurde, zeigte unser Landsmann eine konstante Leistung und gewann Silber- und Bronzemedaillen in dieser Reihenfolge.

Konstanz auf internationaler Bühne

Die Erfolge der Mitglieder der usbekischen Radsport-Nationalmannschaft auf europäischen Bahnen sind ein praktisches Ergebnis der großen Aufmerksamkeit und der systematischen Vorbereitung, die dieser Sportart in unserem Land gewidmet werden. Der Sieg beim GP Slovak Cycling Federation in Prešov wird Sergey Rostovsev wertvolle Punkte für die internationale Rangliste einbringen und seine mentale Vorbereitung auf kommende große Wettbewerbe weiter stärken.

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