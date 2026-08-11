Gegen das Monopol der künstlichen Intelligenz: Mark Zuckerbergs Manifest

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat ein neues Manifest veröffentlicht, in dem er sich gegen die Konzentration der Kontrolle über künftige Technologien der künstlichen Intelligenz in den Händen weniger großer Organisationen oder Regierungen ausspricht. Laut ixbt.com betont das Dokument nachdrücklich die Offenheit des Konzerns im Bereich der künstlichen Intelligenz, wirbt für die freie Verbreitung von KI-Modellen und richtet einen speziellen Fonds in Höhe von einer Milliarde Dollar ein. Ixbt.com berichtet .

Das Manifest mit dem Titel „Die Zukunft gehört uns: Ein Weg in eine positive Zukunft der künstlichen Intelligenz“ legt drei grundlegende Prinzipien für die Entwicklung künstlicher allgemeiner Intelligenz (AGI) fest, die voraussichtlich die menschliche Intelligenz übertreffen wird. Dazu gehören die Erweiterung der Möglichkeiten jedes Einzelnen, die Erfindung als oberstes Ziel und die Wahrung eines Kräftegleichgewichts als Sicherheitsgarantie. Zuckerberg betonte, dass Nutzer keinen zentralisierten Beschränkungen unterworfen sein, sondern selbst Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen sollten.

Sicherheitsmaßnahmen und Freiheit der Modelle

Der Unternehmenschef verteidigte die Modelldestillation, also das Training kleinerer neuronaler Netze anhand der Antworten großer und leistungsfähiger Algorithmen. Seiner Ansicht nach sollten Entwickler das Recht haben, aus beobachtbaren Ergebnissen zu lernen. Zur Sicherheitskontrolle hat Meta den Verwaltungsrat in das Genehmigungssystem für Veröffentlichungen eingebunden. Entscheidungen über die Veröffentlichung von Modellgewichten werden künftig anhand vom Verwaltungsrat genehmigter Kriterien getroffen.

Zum Thema staatliche Regulierung rief der Unternehmenschef außerdem zu einer frühen und aktiven Zusammenarbeit zwischen KI-Laboren und Regierungen auf, statt auf bürokratische Prüfungen mit starren Fristen zu setzen. Meta kündigte an, die Veröffentlichung von Open-Source-Modellen wieder aufzunehmen und eine Milliarde Dollar an den Fonds „Die Zukunft gehört uns“ zu überweisen, um Gemeinden in der Nähe der Rechenzentren des Unternehmens zu unterstützen.

Online-Debatten und gegensätzliche Ansätze

Die Veröffentlichung löste im Internet und in Fachmedien umfangreiche Diskussionen aus. 404 Media und Gizmodo erklärten, das Konzept der freien Verbreitung von Modellen biete keine ausreichende Antwort auf die Risiken des Missbrauchs autonomer Agenten. Sie stellten fest, dass dieser Schritt vor allem Metas Geschäftsmodell der Verbreitung offener Gewichte schützen soll.

Der offene Zugang zu den Gewichten neuronaler Netze erweitert die Möglichkeiten, Modelle lokal auszuführen, anzupassen und von unabhängigen Experten prüfen zu lassen. Die öffentliche Zugänglichkeit der ursprünglichen Parameter erschwert jedoch die Entfernung gefährlicher Funktionen sowie die Kontrolle über die Nutzung der Technologie, sobald sie auf das Gerät eines Nutzers geladen wurde. Das veröffentlichte Manifest machte den direkten Konflikt zwischen geschlossenen Ökosystemen mit strikter zentraler Kontrolle und einem offenen Modell, das die Verantwortung dem Endnutzer überträgt, deutlich sichtbar.