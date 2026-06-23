Usbekistan tritt in weißem Trikot gegen Portugal an

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Usbekistan tritt in weißem Trikot gegen Portugal an

Die usbekische Nationalmannschaft bestreitet am 24. Juni um 22:00 Uhr das zweite Spiel der Gruppenphase der Weltmeisterschaft gegen Portugal.

Vor dem Spiel fand ein Organisationstreffen mit FIFA-Vertretern und Funktionären beider Nationalmannschaften statt. Dabei wurden das Turnierreglement, der Spielablauf und die Anforderungen an die Teams besprochen.

Im Ergebnis des Treffens wurde festgelegt, dass die usbekischen Spieler gegen Portugal in komplett weißer Spielkleidung antreten. Der Torwart der Nationalmannschaft wird in einem grünen Trikot auf dem Platz stehen.

Ein hellgrünes Sporttrikot mit dem Logo des Uzbekistan Football Association.
UsbekistanPortugalWorld CupFIFANationalmannschaft
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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