Julian Alvarez will Atletico Madrid verlassen: Stürmer träumt von Barcelona

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Julian Alvarez will Atletico Madrid verlassen: Stürmer träumt von Barcelona

Julian Alvarez, Stürmer der argentinischen Nationalmannschaft und von Atletico Madrid, hat eine unerwartete Erklärung abgegeben. Der talentierte Fußballer äußerte offen seinen Wunsch, den Madrider Club zu verlassen und seine Karriere bei einem anderen Team fortzusetzen. Es wird erwartet, dass dies kurz vor dem Sommertransferfenster für großes Aufsehen auf dem europäischen Fußballmarkt sorgen wird. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Wie ESPN berichtet, sprach der 26-jährige Stürmer nach dem Sieg Argentiniens gegen Österreich über seine Zukunft. Alvarez betonte, dass er bereits mit der Vereinsführung gesprochen habe und einen Abschied als den besten Weg für alle Beteiligten betrachte. Der Fußballer deutete an, dass es an der Zeit sei, seinen lebenslangen Traum zu verwirklichen.

Derzeit wird der katalanische Club Barcelona als Hauptanwärter für Alvarez genannt. Für die "Blaugrana", die einen würdigen Ersatz für Robert Lewandowski suchen, ist der argentinische Forward zum Top-Ziel geworden. Berichten zufolge möchte der Spieler selbst unbedingt im Camp Nou spielen.

Kampf auf dem Transfermarkt und finanzielle Hürden

Julian Alvarez wechselte 2024 für 95 Millionen Euro von Manchester City zu Atletico Madrid. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2030, was dem Madrider Club in den Verhandlungen einen Vorteil verschafft. Dennoch hat der Absichtswunsch des Spielers zu ernsthaften Spannungen zwischen der Vereinsführung und dem Trainerstab geführt.

Die Führung von Atletico Madrid ist wütend über die Aktionen von Barcelona. Die Vereinsverantwortlichen werfen den Katalanen vor, über die Medien Druck auszuüben und zu versuchen, die Meinung des Spielers zu beeinflussen. Dass die Madrider nicht bereit sind, den Spieler an ihren Erzrivalen zu verkaufen, erschwert die Situation zusätzlich.

Nicht nur Barcelona, sondern auch andere Top-Clubs haben sich im Rennen um den Stürmer eingeschaltet. PSG und Arsenal beobachten die Situation genau. Zudem gibt es Berichte, dass Real Madrid ein Angebot über 150 Millionen Euro für Alvarez vorbereitet habe, dieses jedoch abgelehnt wurde. Aufgrund seiner Vielseitigkeit und seines Alters wird der Marktwert von Alvarez sehr hoch eingeschätzt.

Wenn Barcelona diesen Transfer realisieren will, muss der Verein schnell handeln. Die Einmischung anderer finanzstarker Clubs könnte den Preis weiter in die Höhe treiben. Bisher will das Team von Diego Simeone seinen Anführer nicht so einfach ziehen lassen, doch der offene Widerstand des Spielers wird die Situation mit Sicherheit verändern.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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