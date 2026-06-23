Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappe, hat den Diskussionen über den Wettbewerb mit Lionel Messi hinsichtlich der Effizienz bei der Weltmeisterschaft ein Ende gesetzt. Nach einem Doppel im Spiel gegen den Irak erhöhte der Stürmer seine Torquote im Turnier auf 16 und zog damit mit dem legendären Miroslav Klose gleich. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Frankreich gewann das in Philadelphia ausgetragene Spiel mit 3:0, das aufgrund eines schweren Gewitters für mehr als zwei Stunden unterbrochen wurde. Dieser Erfolg sicherte den Schülern von Didier Deschamps vorzeitig den Einzug in die Playoffs. Neben Kylian Mbappe gelang auch Ousmane Dembele ein Treffer.

Diese Begegnung ging als 100. Jubiläumspiel von Mbappe für die französische Nationalmannschaft in die Geschichte ein. In der Liste der besten Torschützen der WM-Geschichte hat er nun den Brasilianer Ronaldo (15 Tore) überholt und liegt nur noch hinter Lionel Messi (18 Tore) und Rekordhalter Miroslav Klose. Laut ESPN betont der Fußballer, dass der Teamerfolg wichtiger sei als persönliche Ergebnisse.

Über persönliche Rivalität und Rekorde

"Es gibt keine Saga oder Feindseligkeit mit Messi. Leo hat Tore geschossen, schießt sie und wird sie auch weiterhin schießen. Ich verfolge nicht, was er macht, sonst würde ich mir zu viel Druck machen und müsste härter arbeiten. Ich konzentriere mich nur auf meine Mannschaft", betonte Real Madrid-Stürmer Mbappe.

Laut dem französischen Star ist es natürlich, dass man mit steigender Toranzahl näher an höhere Gipfel rückt, aber der Aufstieg in der Turniertabelle und das Erreichen der nächsten Runde bleiben für ihn die vorrangigen Aufgaben. Derzeit trennen Mbappe nur noch zwei Tore vom absoluten Rekord von Messi.

Auch Nationaltrainer Didier Deschamps bewertete die Fähigkeiten seines Schützlings hoch. Seiner Meinung nach kann Kylian Mbappe noch lange auf hohem Niveau spielen und alle bestehenden Rekorde brechen. Der Trainer erkannte an, dass das Niveau von phänomenalen Spielern wie Mbappe, Messi und Cristiano Ronaldo außergewöhnlich ist.

"Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden. Kylian hat die Marke von 100 Spielen überschritten und wird weiterhin Tore schießen. Ob er so viele Jahre spielen wird wie Messi oder Ronaldo, weiß ich nicht, aber solange er auf dem Platz steht, ist er in der Lage, Rekorde auf ein noch höheres Niveau zu heben", fügte Deschamps hinzu.

Dieser Sieg und Mbappes hervorragende sportliche Form haben erneut bewiesen, dass die französische Nationalmannschaft einer der Hauptanwärter auf die nächste Meisterschaft ist. Auch für Fußballfans in Usbekistan weckt die Beobachtung dieses indirekten Wettbewerbs zwischen den Stars großes Interesse, da Mbappe mit jedem Spiel die Geschichte des Weltfußballs neu schreibt.