Lionel Messi wütend nach verschossenem Elfmeter: Argentinien-Kapitän stellt Rekord auf

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, äußerte sich zu einer Situation im WM-Spiel gegen Österreich (2:0). Der legendäre Stürmer verbarg seine Frustration nicht, nachdem er in den ersten Minuten des Spiels einen Elfmeter nicht verwandeln konnte. Dennoch bewahrte der erfahrene Fußballer während des Spiels die Fassung und schaffte es, einen Doppelpack zu erzielen. Laut Goal.com berichtet .

In der 8. Minute der in Doha ausgetragenen Partie vergab Lionel Messi einen Elfmeter. Dies war einer der seltenen Fälle in seiner Karriere, da der Ball am Pfosten vorbeiging. Laut Goal.com wurde dies als Messis dritter missglückter Versuch in der Turniergeschichte (außerhalb von Elfmeterschießen) gewertet. Dieser Fehler konnte den Stürmer jedoch nicht entmutigen.

In einem Interview nach dem Spiel erklärte Lionel Messi seinen Zorn: "Ich war heute sehr wütend auf mich selbst, weil ich den Elfmeter nicht verwandelt habe. Der Schuss war sehr schlecht. Glücklicherweise konnten wir die Situation drehen, in Führung gehen und drei wichtige Punkte holen. Das war das Wichtigste." Seinen Worten zufolge hatte die Mannschaft zwar den Sieg geplant, doch der Widerstand des Gegners war stärker als erwartet.

Historischer Rekord und Gruppenführung

Mit zwei Toren im Spiel führte Lionel Messi nicht nur seine Mannschaft zum Sieg, sondern schlug auch ein neues Kapitel in der Fußballwelt auf. Er erhöhte seine Trefferzahl bei Weltmeisterschaften auf 18 und brach damit den Rekord des legendären deutschen Stürmers Miroslav Klose. Damit ist Messi nun der alleinige Rekordtorschütze in der Geschichte des Turniers.

Durch diesen Sieg festigte die argentinische Nationalmannschaft ihren ersten Platz in der Gruppe J und sicherte sich vorzeitig den Einzug in die K.-o.-Runde. Aktuell kommt Messi in nur zwei Spielen des laufenden Turniers auf 5 Tore. Dieser Wert beweist, dass der 37-jährige Stürmer immer noch in einer Top-Sportform ist.

"Wir sind die argentinische Nationalmannschaft und gehen gegen jeden Gegner nur mit dem Ziel des Sieges auf den Platz. Das heutige Spiel war nicht einfach; der Gegner agierte sehr schnell, und es war schwierig für uns, die Ballkontrolle zu übernehmen. Aber wir haben unser Ziel erreicht — die Aufgabe, als Gruppenerster in die Runde der letzten 32 einzuziehen", fügte der Kapitän hinzu.

Dieser Sieg verschafft Argentinien einen psychologischen Vorteil vor den entscheidenden Phasen des Turniers. Dass ein Anführer wie Messi sich nach einem Fehler fangen und das Team mitreißen kann, bleibt einer der Hauptfaktoren auf dem Weg der amtierenden Weltmeister zur Titelverteidigung. Die Mannschaft strebt an, ihr Spiel vor den nächsten Partien weiter zu verbessern.