Zlatan Ibrahimovic: Lionel Messi steht nicht mehr nur auf einer Stufe mit Maradona und Pele

Zlatan Ibrahimovic, eine der prägnantesten und eigenwilligsten Persönlichkeiten der Fußballwelt, hat eine weitere sensationelle Aussage über den Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, gemacht. Der ehemalige schwedische Stürmer betonte, dass nach den Rekorden bei der Weltmeisterschaft 2026 die Diskussion über den größten Spieler der Fußballgeschichte beendet sei. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Lionel Messi erzielte im Spiel gegen Österreich einen Doppelpack und sicherte damit Argentiniens Einzug in die K.-o.-Runde. Mit diesen Toren wurde er zum erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Ibrahimovic ist der Meinung, dass solche Ergebnisse Messi sogar über Legenden wie Diego Maradona und Pele heben.

"Ich denke, es gibt keinen Raum mehr für Diskussionen. Wenn man der beste Torschütze in der Geschichte der Weltmeisterschaften wird, das Turnier gewinnt, über Generationen hinweg dominiert und mit 38 Jahren immer noch Ergebnisse liefert, verstehe ich nicht, was die Leute noch wollen", zitiert FOX Sports Ibrahimovic.

Historischer Rekord und beispiellose Konstanz

Messi gelang es, in den ersten zwei Spielen des Turniers fünf Tore zu erzielen. Nach einem Hattrick gegen Algerien traf er im Spiel gegen Österreich zweimal. Damit erhöhte er seine Trefferquote bei Weltmeisterschaften auf 18 und wurde zum absoluten Rekordhalter in der Geschichte der Männer-WM.

Ibrahimovic würdigte besonders, dass Messi seit fast zwanzig Jahren auf höchstem Niveau spielt. Seiner Meinung nach können selbst Größen wie Pele, Maradona oder Johan Cruyff nicht mit Messis langjähriger Konstanz und der Anzahl seiner Titel mithalten. Zlatan bezeichnete Messi als einen Sportler in einer "eigenen Kategorie".

Zudem verglich Ibrahimovic mit seinem typischen Humor seine eigenen Ergebnisse mit denen von Messi. "Er hat in zwei Spielen fünf Tore geschossen. Ich habe an zwei Weltmeisterschaften teilgenommen und kein einziges Tor erzielt. Deshalb freue ich mich für ihn und hoffe, dass er so weitermacht. Er feiert bald seinen Geburtstag, also lassen wir ihn genießen, denn wir genießen sein Spiel", fügte der schwedische Star hinzu.

Lionel Messi, der derzeit für Inter Miami spielt, beweist bei der Weltmeisterschaft 2026 nicht nur seine Treffersicherheit, sondern auch seine Führungsqualitäten. Obwohl er im Spiel gegen Österreich einen Elfmeter vergab, ließ er sich nicht beirren und erzielte die entscheidenden Tore. Dieser Wille und dieses Können festigen Messis Status im Weltfußball weiter.