Der amtierende Premier-League-Meister Arsenal hat sein Hauptziel für das Sommertransferfenster festgelegt. Das Team von Mikel Arteta plant die Verpflichtung des Aston-Villa-Stars Morgan Rogers, um die Offensive weiter zu verstärken. Dieser Transfer wird voraussichtlich eine Rekordsumme für den Londoner Club bedeuten. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Informationen von The Guardian zufolge ist der 23-jährige englische Nationalspieler an die Spitze der Transferliste von Arsenal aufgestiegen. Obwohl der Spieler im November einen Sechsjahresvertrag bei Aston Villa unterschrieben hat, heißt es, er stehe der Idee eines Wechsels ins Emirates Stadium positiv gegenüber. Der Club aus Birmingham will seinen Anführer jedoch nicht so einfach ziehen lassen.

Transferwert und Konkurrenz

Goal.com berichtet, dass der Transferwert von Morgan Rogers 100 Millionen Pfund erreichen könnte. Diese Summe schreckt die Arsenal-Führung nicht ab, da Mikel Arteta die Vielseitigkeit des Spielers sehr schätzt. Rogers kann nicht nur auf den Flügeln, sondern auch im Zentrum des Spielfelds effektiv agieren, was neue Möglichkeiten in der taktischen Ausrichtung des Teams eröffnet.

Derzeit vertritt der Spieler die englische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026. Seine erfolgreichen Auftritte auf internationaler Ebene, insbesondere sein Beitrag zum Sieg gegen Kroatien, haben das Interesse an ihm weiter gesteigert. Neben Arsenal beobachten auch Chelsea und mehrere andere europäische Top-Clubs die Situation um den Spieler.

Erwartete Kaderveränderungen

Die Ankunft von Rogers könnte zu ernsthaften Veränderungen im aktuellen Kader von Arsenal führen. Berichten zufolge diskutiert die Clubführung über die Zukunft von Martin Odegaard, der in der letzten Saison nicht die erwarteten Leistungen erbracht hat. Zudem wird berichtet, dass die Londoner bereit sind, lukrative Angebote für den brasilianischen Stürmer Gabriel Martinelli zu prüfen.

Arsenal möchte sich nicht nur auf Rogers beschränken. Die Clubscouts haben weitere junge Talente unter Beobachtung genommen:

Lille-Mittelfeldspieler Ayyoub Bouaddi;

Leicester-City-Youngster Jeremy Monga;

Vielversprechende Stürmer aus anderen europäischen Ligen.

Für Fußballfans stehen solche Großtransfers in der Premier League immer im Mittelpunkt. Sollte dieser Deal zustande kommen, könnte Morgan Rogers zu einem der teuersten Transfers nicht nur in der Geschichte von Arsenal, sondern in der gesamten Liga werden. Derzeit liegt die gesamte Aufmerksamkeit auf dem Ende der Weltmeisterschaft und dem Beginn offizieller Verhandlungen.