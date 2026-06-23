Erling Haaland gibt realistische Einschätzung zu Norwegens Chancen

Manchester City-Stürmer Erling Haaland hat die Fans und die Öffentlichkeit dazu aufgerufen, trotz der erfolgreichen Teilnahme der norwegischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft nicht übermäßig euphorisch zu werden. Obwohl der Sieg gegen Senegal den Skandinaviern den Einzug in die K.o.-Runde sicherte, stufte der Stürmer sein Team nicht zu den Turnierfavoriten ein. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Im intensiven Duell gegen Senegal erzielte Erling Haaland einen Doppelpack und trug maßgeblich zum 3:2-Sieg seines Teams bei. Dieses Ergebnis ermöglichte es Norwegen, mit sechs Punkten in Gruppe I vorzeitig in das Achtelfinale einzuziehen. Es ist anzumerken, dass die norwegische Nationalmannschaft seit 1998 zum ersten Mal die Gruppenphase der Weltmeisterschaft erfolgreich überstanden hat.

Realistischer Ansatz und zukünftige Gegner

Laut einem Bericht von Goal.com äußerte Erling Haaland seine Gedanken vor dem letzten Gruppenspiel gegen den Weltmeister von 2018, Frankreich. Er wies die Chancen seines Teams im Kampf um den Titel zurück und betonte, dass man die Situation realistisch betrachten müsse.

"Ist dieses Turnier unser Ding? Das hängt davon ab, was Sie meinen. Wenn Sie meinen, dass wir nach 28 Jahren zum ersten Mal qualifiziert sind und die Gruppenphase überstanden haben — ja, das ist es. Aber wenn es darum geht, die Weltmeisterschaft zu gewinnen — absolut nicht. Lassen Sie uns ein wenig realistisch sein und uns heute, wie jeder Norweger auf diesem Planeten, einfach über das erreichte Ergebnis freuen", sagte der 25-jährige Stürmer.

Zudem ging Erling Haaland auf die Stärke des letzten Gruppengegners, der französischen Nationalmannschaft, ein. Seiner Meinung nach ist es sehr wahrscheinlich, dass die Franzosen, eines der derzeit stärksten Teams, Norwegen besiegen und letztendlich das gesamte Turnier gewinnen.

Historische Momente und Emotionen

Nach dem Sieg feierten die Spieler und Fans der norwegischen Nationalmannschaft das historische Ergebnis auf dem Platz mit der berühmten „Viking Row“-Tradition. Haaland bezeichnet diese Momente als einen der unvergesslichsten seiner Karriere.

"Es war Wahnsinn. Martin Ødegaard und ich hatten vor dem Spiel darüber gesprochen, gemeinsam mit den Fans zu feiern, wenn alles so läuft, wie wir es uns erhoffen. Das war ein besonderer Moment für ganz Norwegen. Ich fühle mich, als wäre es nach einem Champions-League-Finale. Ich bin stolz auf mein Team", fügte der Manchester City-Star hinzu.

Zur Information: Erling Haaland wurde zu einem der wenigen Spieler, die in den ersten beiden Spielen der Weltmeisterschaft einen Doppelpack erzielten, und führt die Torschützenliste des Turniers an. Sein Hauptaugenmerk liegt jedoch nicht auf persönlichen Erfolgen, sondern auf dem Gesamterfolg des Teams.