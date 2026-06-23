Martin Odegaard und Erling Haaland feiern historischen Sieg mit Norwegen

·52·Sport
Martin Odegaard und Erling Haaland feiern historischen Sieg mit Norwegen

Die norwegische Nationalmannschaft hat sich nach einem 3:2-Sieg gegen Senegal in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft für die Playoffs qualifiziert. Nach diesem historischen Erfolg feierten die Spieler unter der Führung von Kapitän Martin Odegaard und Starstürmer Erling Haaland gemeinsam mit den Fans auf besondere Weise. Dies berichtete Goal.com berichtet heißt es.

Nach Spielende begaben sich die norwegischen Fußballer direkt in den Sektor ihrer Anhänger. In Videos, die in den sozialen Netzwerken schnell viral gingen, ist zu sehen, wie die gesamte Mannschaft und tausende Fans in skandinavischer Tradition die "Viking Row" (Wikinger-Rudern) Bewegung ausführten.

Wikinger-Erbe und Stadionbegeisterung

Diese besondere Art des Feierns ist vom alten Erbe der skandinavischen Völker inspiriert, bei der die Teilnehmer in Reihen sitzen und im Takt einer Trommel Ruderbewegungen nachahmen. Dass die Mannschaft unter Martin Odegaard dies synchron mit tausenden Fans im Stadion vollzog, schuf eine großartige Atmosphäre auf dem Platz.

Wie Goal.com berichtet, war diese Idee bereits vor dem Spiel geplant. Der Manchester City-Stürmer Erling Haaland ging in einem Interview nach dem Spiel darauf ein. Seinen Worten zufolge hatte Kapitän Martin Odegaard vor dem Spiel vorgeschlagen, diese Aktion mit den Fans durchzuführen, falls sie gewinnen würden.

"Ich hatte diese Feier im Internet gesehen, und sie ist sehr populär geworden. Martin fragte mich vor dem Spiel, ob wir das machen sollten. Ich antwortete: 'Wenn wir gewinnen, warum nicht?'", sagte Erling Haaland, der im Spiel einen Doppelpack erzielte.

Nächster Gegner — Die amtierenden Champions

Nach dem erfolgreichen Weg in der Gruppenphase erwartet die norwegische Nationalmannschaft eine noch härtere Prüfung. Sie treffen auf die französische Nationalmannschaft, um den ersten Platz in der Gruppe zu entscheiden. Obwohl Norwegen derzeit in einer hervorragenden sportlichen Form ist, schätzt Erling Haaland die Stärke des kommenden Gegners realistisch ein.

"Frankreich ist eine sehr starke Mannschaft. Vielleicht besiegen sie uns und gewinnen sogar das gesamte Turnier. Aber wir gehen mit großem Vertrauen und Motivation in die Play-off-Phase", fügte der Stürmer hinzu. Norwegens Sieg und die Emotionen nach dem Spiel signalisieren den Beginn einer neuen Ära für den Fußball des Landes.

FußballNorwegenErling HaalandMartin OdegaardWeltmeisterschaft
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekische Fans organisieren großes Fußballfest in Houston (Video)Usbekische Fans organisieren großes Fußballfest in Houston (Video)Heute, 17:04Portugiesischer Fußballagent: Ronaldo noch nicht in BestformPortugiesischer Fußballagent: Ronaldo noch nicht in BestformHeute, 16:35Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan abCristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan abHeute, 16:31Neymar kehrt in die Nationalmannschaft zurück: Brasiliens Star wird im Spiel gegen Schottland erwartetNeymar kehrt in die Nationalmannschaft zurück: Brasiliens Star wird im Spiel gegen Schottland erwartetHeute, 16:20Valeriy Kechinov: „Usbekistan wird Portugal die Nerven rauben“Valeriy Kechinov: „Usbekistan wird Portugal die Nerven rauben“Heute, 16:20Viktor Vatsko: „Portugal wird Usbekistan deutlich besiegen“Viktor Vatsko: „Portugal wird Usbekistan deutlich besiegen“Heute, 16:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan