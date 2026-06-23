Martin Odegaard und Erling Haaland feiern historischen Sieg mit Norwegen

Die norwegische Nationalmannschaft hat sich nach einem 3:2-Sieg gegen Senegal in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft für die Playoffs qualifiziert. Nach diesem historischen Erfolg feierten die Spieler unter der Führung von Kapitän Martin Odegaard und Starstürmer Erling Haaland gemeinsam mit den Fans auf besondere Weise. Dies berichtete Goal.com berichtet heißt es.

Nach Spielende begaben sich die norwegischen Fußballer direkt in den Sektor ihrer Anhänger. In Videos, die in den sozialen Netzwerken schnell viral gingen, ist zu sehen, wie die gesamte Mannschaft und tausende Fans in skandinavischer Tradition die "Viking Row" (Wikinger-Rudern) Bewegung ausführten.

Wikinger-Erbe und Stadionbegeisterung

Diese besondere Art des Feierns ist vom alten Erbe der skandinavischen Völker inspiriert, bei der die Teilnehmer in Reihen sitzen und im Takt einer Trommel Ruderbewegungen nachahmen. Dass die Mannschaft unter Martin Odegaard dies synchron mit tausenden Fans im Stadion vollzog, schuf eine großartige Atmosphäre auf dem Platz.

Wie Goal.com berichtet, war diese Idee bereits vor dem Spiel geplant. Der Manchester City-Stürmer Erling Haaland ging in einem Interview nach dem Spiel darauf ein. Seinen Worten zufolge hatte Kapitän Martin Odegaard vor dem Spiel vorgeschlagen, diese Aktion mit den Fans durchzuführen, falls sie gewinnen würden.

"Ich hatte diese Feier im Internet gesehen, und sie ist sehr populär geworden. Martin fragte mich vor dem Spiel, ob wir das machen sollten. Ich antwortete: 'Wenn wir gewinnen, warum nicht?'", sagte Erling Haaland, der im Spiel einen Doppelpack erzielte.

Nächster Gegner — Die amtierenden Champions

Nach dem erfolgreichen Weg in der Gruppenphase erwartet die norwegische Nationalmannschaft eine noch härtere Prüfung. Sie treffen auf die französische Nationalmannschaft, um den ersten Platz in der Gruppe zu entscheiden. Obwohl Norwegen derzeit in einer hervorragenden sportlichen Form ist, schätzt Erling Haaland die Stärke des kommenden Gegners realistisch ein.

"Frankreich ist eine sehr starke Mannschaft. Vielleicht besiegen sie uns und gewinnen sogar das gesamte Turnier. Aber wir gehen mit großem Vertrauen und Motivation in die Play-off-Phase", fügte der Stürmer hinzu. Norwegens Sieg und die Emotionen nach dem Spiel signalisieren den Beginn einer neuen Ära für den Fußball des Landes.