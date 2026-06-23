Der FC Arsenal hat einen großen Sieg auf dem Transfermarkt errungen. Die „Gunners“ gaben bekannt, dass eine Einigung über den Transfer des jungen Leicester City-Stars Jeremy Monga erzielt wurde. Das Team unter Mikel Arteta konnte im Kampf um den talentierten Flügelspieler eine Reihe europäischer Topklubs hinter sich lassen. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut talkSPORT wird Arsenal für den 16-jährigen Fußballer eine Ablösesumme von etwa 10 Millionen Pfund zahlen. Die Londoner bevorzugten eine direkte Einigung mit Leicester City, um langwierige Gerichtsverfahren und Entschädigungsfragen zu vermeiden. Dies verschaffte dem Verein einen Vorteil im Wettbewerb um den talentierten Spieler.

Der Kampf um Jeremy Monga, Mitglied der englischen U-19-Nationalmannschaft, war sehr intensiv. Neben nationalen Rivalen wie Manchester United, Newcastle und Leeds United zeigten auch die Roma aus Italien sowie Bayer Leverkusen und RB Leipzig aus Deutschland Interesse. Der Spieler entschied sich jedoch, seine Karriere im Emirates Stadium fortzusetzen.

Historische Ergebnisse und das Lob von Ruud van Nistelrooy

Als Monga sein Debüt für Leicester City gab, wurde das Team von der Manchester United-Legende Ruud van Nistelrooy trainiert. Beim Spiel gegen Newcastle im April 2025 rückte der Teenager auf den zweiten Platz der Liste der jüngsten Debütanten in der Geschichte der englischen ersten Liga vor. Damals war er erst 15 Jahre und 271 Tage alt.

Ruud van Nistelrooy lobte das Talent des jungen Fußballers nach seinem Debüt: „Man kann eine hohe Qualität in seinen Bewegungen sehen. Er ist schnell und ein großartiger Flügelspieler. Jeremy ist ein fantastisches Talent und ein sehr fleißiger Junge. Er hat diese Einsatzminuten verdient und wird in Zukunft noch mehr erreichen.“

In der letzten Saison wurde Monga zudem zum jüngsten Torschützen in der Geschichte des Championship. Mit einem Treffer gegen Preston North End erzielte er in 27 Spielen der Saison ein Tor und zwei Vorlagen. Seine individuellen Leistungen konnten den Abstieg von Leicester City jedoch nicht verhindern. Der Abstieg des Teams in die League One beschleunigte den Weggang des Spielers.

Für Mikel Arteta ist dieser Transfer ein wichtiger Schritt, um den Kader zu verjüngen und den Wettbewerb in der Offensive zu verstärken. In der nächsten Saison will Arsenal nicht nur den Titel in der Premier League verteidigen, sondern auch in der Champions League triumphieren. Junge Talente wie Jeremy Monga sind ein wesentlicher Bestandteil der langfristigen Strategie des Vereins.