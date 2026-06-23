Tottenham beginnt Verhandlungen mit Real Madrid über junges Talent

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Tottenham beginnt Verhandlungen mit Real Madrid über junges Talent

Englands Tottenham hat Kontakt mit Real Madrid bezüglich des Transfers des talentierten argentinischen Mittelfeldspielers Franco Mastantuono aufgenommen. Der 18-jährige Spieler ist derzeit nicht in den Plänen des Cheftrainers des Madrider Clubs vorgesehen, und die Verhandlungen über seine Zukunft haben sich intensiviert. Dies berichtet Goal.com Nachrichten quelle.

Dem Sportmagazin zufolge Real Madrid ist die Führung bereit, Mastantuono in der nächsten Saison an ein anderes Team zu verleihen. Der Londoner Club ist einer der Hauptanwärter im Kampf um den Spieler, der als eines der vielversprechendsten Talente Südamerikas gilt. Die Madrider wünschen sich, dass das junge Talent regelmäßige Spielpraxis in der ersten Mannschaft erhält.

Wettbewerb unter den europäischen Größen

Das Interesse an Mastantuono beschränkt sich nicht nur auf England. Berichten zufolge streben insgesamt neun Vereine an, diesen Spielmacher zu verpflichten. Darunter sind Italiens Inter und Juventus, Portugals Porto, Benfica und Sporting . Zudem Villarreal, Rennes und das ehemalige Team des Spielers River Plate beobachten die Situation genau.

Tottenham Cheftrainer Roberto De Zerbi strebt danach, das kreative Potenzial des Teams zu steigern. Da sich jedoch starke kreative Spieler wie James Maddison, Xavi Simons und Dejan Kulusevski im Londoner Kader befinden, könnte es schwierig sein, Mastantuono regelmäßige Spielzeit zu garantieren.

Transferstrategie der Londoner

Obwohl Mastantuonos technische Fähigkeiten hoch bewertet werden, betonen viele Experten, dass für Tottenham derzeit die Verstärkung anderer Positionen wichtiger ist. Der Club hat bereits Spieler wie Jan Paul van Hecke und Andy Robertson geworben, um die Verteidigung zu stärken. Nun wird erwartet, dass der Fokus des Teams auf das Zentrum des Angriffs gerichtet wird.

Fans und Experten sagen, dass das Team einen erfahrenen Torjäger und Flügelstürmer benötigt, um im Kampf um einen Champions-League-Platz zu helfen. Daher könnte der Transfer eines noch nicht ausgereiften jungen Spielmachers eher als Luxus denn als Notwendigkeit erscheinen. Dennoch Tottenham hat die Absicht, in die Zukunft zu investieren, nicht aufgegeben.

Real MadridTottenhamTransferFußballFranco Mastantuono
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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