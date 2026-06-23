Cristiano Ronaldo stellt historischen Rekord auf: Portugal besiegt Usbekistan deutlich

·84·Sport
Cristiano Ronaldo stellt historischen Rekord auf: Portugal besiegt Usbekistan deutlich

Im Rahmen der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 trat die portugiesische Nationalmannschaft gegen Usbekistan an. Die Mannschaft von Roberto Martinez gewann mit 5:0 und sicherte sich damit die ersten Punkte des Turniers. Cristiano Ronaldo, der Hauptakteur des Spiels, erzielte nicht nur einen Doppelpack, sondern schrieb auch Geschichte im Weltfußball. Laut Goal.com berichtete dies.

Bereits in der 6. Minute eröffnete Cristiano Ronaldo den Spielstand. Nach einer Vorlage von Joao Cancelo schoss der Stürmer präzise in die kurze Ecke und wurde damit zum ersten männlichen Fußballer der Geschichte, der in sechs verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat. Laut Goal.com war dieses Tor ein wichtiger Schritt für den Portugiesen auf dem Weg zu neuen Turnierrekorden.

Die Portugiesen erzielten das zweite Tor auf unerwartete Weise. Während Ronaldo sich auf die Ausführung eines Freistoßes vorbereitete, zielte Nuno Mendes präzise auf die untere Ecke und erhöhte auf 2:0. Die usbekische Nationalmannschaft wäre mit einem Distanzschuss von Azizjon Ganiyev fast zum Anschluss gelungen, doch das VAR-System annullierte das Tor aufgrund eines Fouls an Joao Cancelo zu Beginn des Angriffs.

Dominanz auf dem Platz und Fehler in der Defensive

Auch im weiteren Spielverlauf ließ Portugal den Druck nicht nachlassen. Nach einem exzellenten Pass von Bruno Fernandes traf Cristiano Ronaldo zum zweiten Mal gegen Abduvohid Neʼmatov und feierte seinen Doppelpack. Obwohl der usbekische Verteidiger Abduqodir Husanov Ronaldo einmal den Hattrick verwehrte, lenkte er kurz darauf einen Eckball unglücklich in das eigene Tor.

Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Rafael Leao. Sein kraftvoller Schuss in die obere Ecke war das letzte Tor des Spiels. Usbekistans Torhüter Abduvohid Neʼmatov rettete mehrfach nach gefährlichen Schüssen von Ronaldo und verhinderte ein noch deutlicheres Ergebnis.

Dieser Sieg war für Portugal eine Art Rehabilitation nach dem Unentschieden gegen die DR Kongo. Für die usbekische Nationalmannschaft erschwert diese Niederlage die Situation in der Gruppe. Verteidiger Abduqodir Husanov und Torhüter Abduvohid Neʼmatov standen während des gesamten Spiels unter enormem Druck.

Cristiano RonaldoUsbekistanPortugalWeltmeisterschaftFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Cristiano Ronaldo wird bester Torschütze Portugals bei WeltmeisterschaftenCristiano Ronaldo wird bester Torschütze Portugals bei WeltmeisterschaftenHeute, 00:25Cristiano Ronaldo stellt neuen Rekord mit Toren gegen Usbekistan aufCristiano Ronaldo stellt neuen Rekord mit Toren gegen Usbekistan aufHeute, 00:22Spielerbewertungen nach dem Spiel Usbekistan gegen PortugalSpielerbewertungen nach dem Spiel Usbekistan gegen PortugalHeute, 00:08Portugal besiegt Usbekistan deutlichPortugal besiegt Usbekistan deutlichHeute, 00:03WM 2026: Usbekistan erleidet schwere Niederlage gegen PortugalWM 2026: Usbekistan erleidet schwere Niederlage gegen PortugalHeute, 00:02Ronaldo erzielt Doppelpack gegen UsbekistanRonaldo erzielt Doppelpack gegen UsbekistanGestern, 23:41
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan