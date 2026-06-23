Im Rahmen der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 trat die portugiesische Nationalmannschaft gegen Usbekistan an. Die Mannschaft von Roberto Martinez gewann mit 5:0 und sicherte sich damit die ersten Punkte des Turniers. Cristiano Ronaldo, der Hauptakteur des Spiels, erzielte nicht nur einen Doppelpack, sondern schrieb auch Geschichte im Weltfußball. Laut Goal.com berichtete dies.

Bereits in der 6. Minute eröffnete Cristiano Ronaldo den Spielstand. Nach einer Vorlage von Joao Cancelo schoss der Stürmer präzise in die kurze Ecke und wurde damit zum ersten männlichen Fußballer der Geschichte, der in sechs verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat. Laut Goal.com war dieses Tor ein wichtiger Schritt für den Portugiesen auf dem Weg zu neuen Turnierrekorden.

Die Portugiesen erzielten das zweite Tor auf unerwartete Weise. Während Ronaldo sich auf die Ausführung eines Freistoßes vorbereitete, zielte Nuno Mendes präzise auf die untere Ecke und erhöhte auf 2:0. Die usbekische Nationalmannschaft wäre mit einem Distanzschuss von Azizjon Ganiyev fast zum Anschluss gelungen, doch das VAR-System annullierte das Tor aufgrund eines Fouls an Joao Cancelo zu Beginn des Angriffs.

Dominanz auf dem Platz und Fehler in der Defensive

Auch im weiteren Spielverlauf ließ Portugal den Druck nicht nachlassen. Nach einem exzellenten Pass von Bruno Fernandes traf Cristiano Ronaldo zum zweiten Mal gegen Abduvohid Neʼmatov und feierte seinen Doppelpack. Obwohl der usbekische Verteidiger Abduqodir Husanov Ronaldo einmal den Hattrick verwehrte, lenkte er kurz darauf einen Eckball unglücklich in das eigene Tor.

Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Rafael Leao. Sein kraftvoller Schuss in die obere Ecke war das letzte Tor des Spiels. Usbekistans Torhüter Abduvohid Neʼmatov rettete mehrfach nach gefährlichen Schüssen von Ronaldo und verhinderte ein noch deutlicheres Ergebnis.

Dieser Sieg war für Portugal eine Art Rehabilitation nach dem Unentschieden gegen die DR Kongo. Für die usbekische Nationalmannschaft erschwert diese Niederlage die Situation in der Gruppe. Verteidiger Abduqodir Husanov und Torhüter Abduvohid Neʼmatov standen während des gesamten Spiels unter enormem Druck.