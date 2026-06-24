WM 2026: Usbekistan erleidet schwere Niederlage gegen Portugal

In der zweiten Runde der Gruppenphase der WM 2026 traf die usbekische Nationalmannschaft auf einen der Turnierfavoriten, Portugal.

Die Partie endete mit einem dominanten 5:0-Sieg für die Mannschaft von Roberto Martinez. Portugal sicherte sich bereits in der ersten Halbzeit einen großen Vorsprung durch drei Gegentore.

Cristiano Ronaldo eröffnete in der 6. Minute den Spielstand. Nach einer Flanke vom Flügel platzierte der erfahrene Stürmer den Ball im Tor von Abduvohid Nematov.

In der 17. Minute bauten die Portugiesen ihren Vorsprung aus. Nuno Mendes verwertete einen präzisen Freistoß und ließ den usbekischen Torhüter machtlos.

In der 37. Minute traf Ronaldo erneut. Der 41-jährige Fußballer erzielte sein zweites Tor des Spiels und vollendete einen Doppelpack. Damit ging es für Portugal mit 3:0 zur Pause.

Nach der Pause nahm das Trainerteam von Usbekistan Änderungen an der Aufstellung vor. Hojiakbar Alijonov und Akmal Mozgovoy kamen zum Einsatz. Portugal ließ den Druck jedoch nicht nachlassen.

In der 60. Minute lenkte Abduvohid Nematov den Ball ins eigene Netz, wodurch der Spielstand auf 4:0 stieg.

In der 83. Minute gelang dem eingewechselten Rafael Leao kurz darauf der Treffer. Dieses Tor in der 88. Minute setzte den Schlusspunkt unter die Partie — 5:0.

Nach diesem Sieg steigerte Portugal seine Punktzahl auf vier und wurde Tabellenführer der Gruppe K.

Die usbekische Nationalmannschaft konnte in den ersten zwei Spielen keinen Punkt sammeln und blieb auf dem letzten Platz der Gruppe.

Nun erwartet die Schützlinge von Fabio Cannavaro das entscheidende Spiel der Gruppenphase. Unsere Nationalmannschaft trifft am 28. Juni auf die Demokratische Republik Kongo.

WM 2026. Gruppenphase, 2. Spieltag

Portugal — Usbekistan — 5:0

Tore: Ronaldo, 6, 37; Mendes, 17; Abduvohid Nematov, 60 — Eigentor; Leao, 88.

Portugal: Costa, Cancelo (Semedo, 46), Dias, Veiga, Mendes, Vitinha (Leao, 83), Neves, Fernandes, Neto (Conceicao, 46), Felix (Trincao, 64), Ronaldo.

Usbekistan: Abduvohid Nematov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Otabek Shukurov, Behruz Karimov, Sherzod Nasrullayev (Hojiakbar Alijonov, 46), Abdulla Abdullayev, Odil Hamrobekov (Akmal Mozgovoy, 46), Aziz Ganiyev, Abbosbek Fayzullayev (Igor Sergeyev, 74), Eldor Shomurodov.

Gelbe Karte: Veiga, 68.