WM 2026: Usbekistan erleidet schwere Niederlage gegen Portugal

·52·Sport
WM 2026: Usbekistan erleidet schwere Niederlage gegen Portugal

In der zweiten Runde der Gruppenphase der WM 2026 traf die usbekische Nationalmannschaft auf einen der Turnierfavoriten, Portugal.

Die Partie endete mit einem dominanten 5:0-Sieg für die Mannschaft von Roberto Martinez. Portugal sicherte sich bereits in der ersten Halbzeit einen großen Vorsprung durch drei Gegentore.

Cristiano Ronaldo eröffnete in der 6. Minute den Spielstand. Nach einer Flanke vom Flügel platzierte der erfahrene Stürmer den Ball im Tor von Abduvohid Nematov.

In der 17. Minute bauten die Portugiesen ihren Vorsprung aus. Nuno Mendes verwertete einen präzisen Freistoß und ließ den usbekischen Torhüter machtlos.

In der 37. Minute traf Ronaldo erneut. Der 41-jährige Fußballer erzielte sein zweites Tor des Spiels und vollendete einen Doppelpack. Damit ging es für Portugal mit 3:0 zur Pause.

Nach der Pause nahm das Trainerteam von Usbekistan Änderungen an der Aufstellung vor. Hojiakbar Alijonov und Akmal Mozgovoy kamen zum Einsatz. Portugal ließ den Druck jedoch nicht nachlassen.

In der 60. Minute lenkte Abduvohid Nematov den Ball ins eigene Netz, wodurch der Spielstand auf 4:0 stieg.

In der 83. Minute gelang dem eingewechselten Rafael Leao kurz darauf der Treffer. Dieses Tor in der 88. Minute setzte den Schlusspunkt unter die Partie — 5:0.

Nach diesem Sieg steigerte Portugal seine Punktzahl auf vier und wurde Tabellenführer der Gruppe K.

Die usbekische Nationalmannschaft konnte in den ersten zwei Spielen keinen Punkt sammeln und blieb auf dem letzten Platz der Gruppe.

Nun erwartet die Schützlinge von Fabio Cannavaro das entscheidende Spiel der Gruppenphase. Unsere Nationalmannschaft trifft am 28. Juni auf die Demokratische Republik Kongo.

WM 2026. Gruppenphase, 2. Spieltag

Portugal — Usbekistan — 5:0

Tore: Ronaldo, 6, 37; Mendes, 17; Abduvohid Nematov, 60 — Eigentor; Leao, 88.

Portugal: Costa, Cancelo (Semedo, 46), Dias, Veiga, Mendes, Vitinha (Leao, 83), Neves, Fernandes, Neto (Conceicao, 46), Felix (Trincao, 64), Ronaldo.

Usbekistan: Abduvohid Nematov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Otabek Shukurov, Behruz Karimov, Sherzod Nasrullayev (Hojiakbar Alijonov, 46), Abdulla Abdullayev, Odil Hamrobekov (Akmal Mozgovoy, 46), Aziz Ganiyev, Abbosbek Fayzullayev (Igor Sergeyev, 74), Eldor Shomurodov.

Gelbe Karte: Veiga, 68.

PortugalUsbekistanCristiano RonaldoRoberto MartínezFabio Cannavaro
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Chelsea legt Preis für Enzo Fernandez fest: Real Madrid bereitet Transfer vorChelsea legt Preis für Enzo Fernandez fest: Real Madrid bereitet Transfer vorHeute, 00:34Cristiano Ronaldo wird bester Torschütze Portugals bei WeltmeisterschaftenCristiano Ronaldo wird bester Torschütze Portugals bei WeltmeisterschaftenHeute, 00:25Cristiano Ronaldo stellt neuen Rekord mit Toren gegen Usbekistan aufCristiano Ronaldo stellt neuen Rekord mit Toren gegen Usbekistan aufHeute, 00:22Spielerbewertungen nach dem Spiel Usbekistan gegen PortugalSpielerbewertungen nach dem Spiel Usbekistan gegen PortugalHeute, 00:08Portugal besiegt Usbekistan deutlichPortugal besiegt Usbekistan deutlichHeute, 00:03Cristiano Ronaldo stellt historischen Rekord auf: Portugal besiegt Usbekistan deutlichCristiano Ronaldo stellt historischen Rekord auf: Portugal besiegt Usbekistan deutlichGestern, 23:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan