Portugal besiegt Usbekistan deutlich

Die usbekische Nationalmannschaft unterlag Portugal im zweiten Spieltag der Gruppe K der Weltmeisterschaft 2026 mit 0:5. Im Stadion von Houston erzielte Cristiano Ronaldo zwei Treffer. Zudem trafen Nuno Mendes und Rafael Leao, während ein weiteres Tor als Eigentor von Abduvohid Ne’matov gewertet wurde.

Der Torrefolg fiel bereits in der 6. Minute durch Cristiano Ronaldo für Portugal. In der 17. Minute baute Nuno Mendes die Führung aus. Kurz vor der Pause, in der 39. Minute, erzielte Ronaldo seinen zweiten Treffer und vollendete einen Doppelpack.

Auch in der zweiten Halbzeit ließ Portugal den Druck nicht nachlassen. In der 60. Minute lenkte Abduvohid Ne’matov den Ball unglücklich ins eigene Netz. In der 87. Minute erzielte Rafael Leao den letzten Treffer der Partie.

Portugal gab 16 Schüsse ab, davon neun auf das Tor. Usbekistan kam auf sieben Schussversuche, von denen zwei das Ziel fanden.

Portugal hielt einen Ballbesitz von 66 %, während Usbekistan 34 % erreichte. Portugal spielte 606 Pässe mit einer Genauigkeit von 92 %, Usbekistan hingegen 282 Pässe mit einer Quote von 77 %.

Portugal beging 14 Fouls, Usbekistan 15. Beide Mannschaften erhielten jeweils eine Gelbe Karte; eine Rote Karte wurde nicht gezeigt. Bei den Eckbällen führte Portugal 3:2.

Nach diesem Ergebnis führt Portugal mit vier Punkten aus zwei Spielen die Gruppe an. Usbekistan bleibt nach zwei Niederlagen vorerst punktlos.