Cristiano Ronaldo stellt historischen Rekord auf: Portugal besiegt Usbekistan deutlich

Die Weltfußball-Legende Cristiano Ronaldo hat bei der Weltmeisterschaft 2026 einen neuen historischen Meilenstein gesetzt. Die portugiesische Nationalmannschaft gewann im Gruppenstadium mit 5:0 gegen Usbekistan. In dieser Begegnung in Houston erzielte der 41-jährige Stürmer einen Doppelpack und bewies der Welt, dass er sich immer noch in Topform befindet. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Dieser Sieg sicherte Portugal drei wichtige Punkte im Turnier. Nach einem 1:1-Unentschieden gegen die DR Kongo in der Vorrunde, das die Mannschaft in die Kritik brachte, war dieser Erfolg psychologisch dringend notwendig. In einem Interview mit Sport TV bezeichnete Ronaldo die vergangene Woche als "dunkle Zeit" und antwortete auf die Behauptungen, er sei "fußballerisch bereits am Ende", mit seiner Leistung auf dem Platz.

Erster Fußballer, der in sechs Weltmeisterschaften getroffen hat

Durch seine Tore gegen Usbekistan wurde Cristiano Ronaldo zum ersten Spieler in der Geschichte des Männerfußballs, der in sechs verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat. Mit diesem Ergebnis festigte er seinen Status als erfolgreichster Torschütze im internationalen Bereich. Zudem erhöhte er seine Trefferzahl im Turnier auf 10 und brach damit den Rekord der portugiesischen Legende Eusebio.

Ronaldo, der bereits in der 6. Minute einen Pass von Joao Cancelo per Halbvolley im Tor versenkte, gab nach dem Spiel eine markante Erklärung in den sozialen Medien ab. Auf seiner Instagram-Seite postete er "Estamos aqui" (Wir sind hier) und rief den Kritikern zu: "Ich bin zurück!". Goal.com bewertete Ronaldos Leistung in diesem Spiel mit 9 von 10 Punkten.

Für die usbekische Nationalmannschaft war dieses Spiel eine wertvolle Erfahrung. Obwohl das Ergebnis deutlich war, versuchten die Vertreter Usbekistans, einen würdigen Widerstand gegen den starken Gegner zu leisten. Doch Portugals Erfahrung und die Klasse in der Offensive entschieden über das Spiel. Auch wenn diese Niederlage die Chancen Usbekistans auf den Einzug in die nächste Runde erschwert, ist die Teilnahme an der WM bereits ein großer Erfolg für den nationalen Fußball.

Über die mentale Stärke seines Teams sagte Ronaldo: "Ich bin sehr glücklich, aber das Wichtigste ist die Arbeit des Teams und unser gegenseitiges Vertrauen. Wir haben in der Woche viele Schläge eingesteckt, wir wussten, dass es so kommen würde, aber das Team hat sich verbessert und angemessen reagiert".

Für den Star, der derzeit für den Club Al-Nassr spielt, wird diese WM voraussichtlich das letzte große Turnier seiner Karriere sein. Jedes seiner Tore und jeder Rekord haben nicht nur für Portugal, sondern für Fußballfans weltweit eine historische Bedeutung. Die portugiesische Nationalmannschaft hat ihre Situation in der Gruppe verbessert und einen sicheren Schritt in Richtung Play-offs gemacht.