Chelsea verstärkt die Defensive: Maxence Lacroix Transfer steht kurz vor dem Abschluss

Der Londoner Klub Chelsea setzt seine radikale Kaderumgestaltung vor der neuen Saison fort. Die Vereinsführung konzentriert sich intensiv auf Maxence Lacroix von Crystal Palace, um das Abwehrzentrum zu verstärken. Dieser Transfer ist zu einer der obersten Prioritäten des Londoner Klubs im Sommertransferfenster geworden, wie Goal.com berichtet.

Laut Informationen des Telegraph bereitet sich Chelsea darauf vor, in Kürze ein offizielles Angebot für Lacroix abzugeben. Die Vereinsverantwortlichen sehen in dem 24-jährigen Verteidiger den idealen Kandidaten, um mit Levi Colwill zu konkurrieren und die Defensive des Teams auf ein neues Niveau zu heben. Es wird erwartet, dass Lacroix aufgrund seiner Physis und seiner Erfahrung in der englischen Premier League perfekt in das System des neuen Trainers Xabi Alonso passt.

Trevoh Chalobah könnte nach Italien wechseln

Um die notwendigen Mittel für den neuen Verteidiger zu generieren, ist Chelsea bereit, sein Eigengewächs Trevoh Chalobah zu verkaufen. Der Verteidiger, der derzeit bei der englischen Nationalmannschaft weilt, stößt auf großes Interesse beim italienischen Erstligisten Como. Interessanterweise spielte Como-Cheftrainer Cesc Fàbregas früher gemeinsam mit Chalobah bei Chelsea und kennt dessen Fähigkeiten genau.

Die Chelsea-Führung möchte Chalobah nicht zwangsweise abgeben, ist aber offen für angemessene Angebote, um die finanzielle Stabilität zu wahren und den Lacroix-Transfer zu finanzieren. Dass Chalobah zuvor bereits auf Leihbasis für Crystal Palace spielte, könnte bei den Verhandlungen eine Rolle spielen.

Ein Team vor großen Veränderungen

Nicht nur das Abwehrzentrum wird in London neu bewertet, auch andere Positionen stehen auf dem Prüfstand. Der Klub hat bereits eine Einigung mit Real Madrid über den Transfer von Marc Cucurella erzielt. Zudem wird die Verpflichtung von Marco Palestra von Atalanta erwartet. Sollte dieser Transfer vollzogen werden, könnte Rechtsverteidiger Malo Gusto den Verein verlassen und sich Manchester City anschließen.

Auch an der Verstärkung des Angriffs wird weiter gearbeitet. Chelsea kämpft weiterhin um den Star von Aston Villa, Morgan Rogers. Obwohl Arsenal in diesem Rennen als Favorit gilt, haben die Blues die Absicht, bis zur letzten Minute zu kämpfen. Diese umfassenden Veränderungen sind Teil einer Strategie, den Kader vor Beginn der Ära Xabi Alonso komplett zu erneuern.