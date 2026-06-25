MLS-Klubs kämpfen um Christian Pulisic: Milan will Spieler nicht ziehen lassen

Berichte, dass US-Nationalmannschaftskapitän und AC Milan-Stürmer Christian Pulisic seine Karriere jenseits des Ozeans fortsetzen könnte, sorgen in der Fußballwelt für großes Aufsehen. Insbesondere New York City FC beabsichtigt, den erfahrenen Spieler zu verpflichten, doch der italienische Traditionsclub plant derzeit nicht, seinen Star zu verkaufen. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut The Athletic planen mehrere MLS-Klubs, Pulisic nach der Weltmeisterschaft 2026 nach Nordamerika zurückzuholen. New York City FC möchte mit diesem Transfer nicht nur den Kader verstärken, sondern auch für großes Aufsehen zur Eröffnung ihres neuen Stadions sorgen, das voraussichtlich 2027 fertiggestellt wird. Das zur City Football Group gehörende Team holte in der Vergangenheit bereits Legenden wie Frank Lampard, Andrea Pirlo und David Villa.

Milans Widerstand und der Plan des neuen Trainers

Obwohl die MLS-Teams bereit sind, hohe Summen zu zahlen, betrachtet die Milan-Führung den Spieler als wichtigen Teil des Projekts. Die Rossoneri haben die Option, Pulisics Vertrag bis 2028 zu verlängern, und beabsichtigen derzeit, diese Option zu nutzen. Auch der Trainerwechsel, bei dem Ruben Amorim, der ehemalige Manchester United-Coach, Massimiliano Allegri ersetzte, könnte Pulisics Zukunft beeinflussen.

Pulisics Statistiken in der Saison 2025-26 waren etwas widersprüchlich. Obwohl er die Saison auf einem sehr hohen Niveau begann, sank seine Effizienz nach Dezember. Letztendlich erzielte er 8 Tore und gab 4 Vorlagen, doch Milan verpasste die Qualifikation für die Champions League. Dennoch möchte die Vereinsführung ihn als Gesicht des Teams behalten.

Derzeit konzentriert sich der Spieler auf die US-Nationalmannschaft unter Mauricio Pochettino. Das amerikanische Team setzt seinen erfolgreichen Weg fort, nachdem es Paraguay und Australien in der Gruppenphase besiegt hat. Christian Pulisic, der wegen einer Verletzung ein Spiel verpasste, wird in Kürze in den Kader zurückkehren.

Laut Goal.com werden die Transfergerüchte um Pulisic in den kommenden Jahren zu einem Hauptthema der MLS werden. Während der Spieler derzeit einen Verbleib in Europa bevorzugt, könnte sich die Situation nach der Weltmeisterschaft in den USA komplett ändern.