Argentiniens Nationalmannschaftskapitän Lionel Messi beweist bei der Weltmeisterschaft 2026 erneut, dass er dem Alter und den physikalischen Gesetzen trotzt. Trotz seines 39. Lebensjahres führt der legendäre Stürmer sein Team bei der WM in Nordamerika zu Siegen und versetzt die weltweite Fußballöffentlichkeit, einschließlich seiner ehemaligen Teamkollegen, in Staunen. Laut Goal.com berichtet .

Pedri, Star der spanischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, äußerte sich in einem Interview mit DSports zu Messis aktueller Form. Der junge Mittelfeldspieler, der in der Saison 2020-21 die Kabine mit Lionel teilte, betonte, dass die Klasse des achtfachen Ballon-d'Or-Gewinners über die Jahre nicht im Geringsten nachgelassen habe. Laut Pedri ist Messis Spielübersicht der entscheidende Faktor, der ihn von anderen unterscheidet.

Eine Harmonie aus Intelligenz und Können

"Ich hatte das Glück, mit ihm zu spielen und zu trainieren. Während ich damals viel von ihm gelernt habe, genieße ich jetzt einfach seine Spiele", sagt Pedri. Er merkte an, dass Lionel Messi, während viele Spieler im Alter unter nachlassenden physischen Werten leiden, dazu übergegangen ist, das Spiel über die Intelligenz zu steuern.

Bei der Analyse von Messis Spielstil hob Pedri besonders seine Fähigkeit hervor, Lücken zu finden: "Wenn man ihn im Fernsehen beobachtet, sieht man, dass er ständig nach freien Räumen sucht. Er sieht das Spiel einige Sekunden früher als alle anderen und weiß genau, wo er sein muss, um zu treffen. Dieses Niveau in seinem Alter zu halten, ist nur ihm möglich."

Historische Rekorde und Ergebnisse

Laut Goal.com beweist Lionel Messi in diesem Turnier nicht nur Führungskraft, sondern auch eine hohe Effizienz. Er erzielte alle ersten fünf Tore der argentinischen Nationalmannschaft im Wettbewerb. Ein Hattrick gegen Algerien und ein Doppelpack gegen Österreich sicherten der 'Albiceleste' den Einzug in die K.-o.-Runde.

Der derzeit für Inter Miami aktive Star ist zum erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte der Weltmeisterschaften geworden. Er kommt auf 18 WM-Tore. Zudem ist er absoluter Rekordhalter in folgenden Kategorien:

Anzahl der Siege bei Weltmeisterschaften (18);

Anzahl der absolvierten Spiele (28);

Einsatzminuten auf dem Platz (2489 Minuten).

Auch bei usbekischen Fußballfans wecken Messis Erfolge großes Interesse. Viele lokale Experten bewerten seine Fähigkeit, mit 39 Jahren noch auf diesem hohen Niveau zu spielen, als ein höchstes Vorbild für Sportdisziplin und Professionalität. Die argentinische Nationalmannschaft verlässt sich weiterhin auf das Können ihres Kapitäns, um den Meistertitel von 2022 zu verteidigen.