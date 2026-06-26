Einer der talentiertesten jungen Stars des europäischen Fußballs, Yan Diomande, Flügelstürmer von RB Leipzig und der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste, hat sich erstmals offiziell zu den Gerüchten über seine Zukunft geäußert. In letzter Zeit hat der englische Club Liverpool seine Bemühungen, den 19-jährigen Fußballer zu verpflichten, deutlich intensiviert. Durch seine glanzvollen Leistungen in der Bundesliga und bei der Weltmeisterschaft hat Diomande die Aufmerksamkeit vieler Top-Clubs auf sich gezogen und ist derzeit zu einem der begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt geworden. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Nach dem Sieg der Elfenbeinküste gegen Curaçao befragten Journalisten das junge Talent kurz dazu, für welches Team er in der nächsten Saison auflaufen wird. Laut Goal.com betonte Diomande, dass er seine gesamte Aufmerksamkeit derzeit nur auf die Spiele in der Nationalmannschaft richtet. "Ich denke momentan nicht über meine Zukunft nach. Ich setze all meine Energie in die Weltmeisterschaft, und die Zeit wird zeigen, was nach dem Turnier passiert", antwortete der Fußballer.

Liverpools Plan als Ersatz für Mohamed Salah

Die Liverpool-Führung sieht in Yan Diomande einen würdigen Kandidaten, der den Platz der lebenden Legende Mohamed Salah einnehmen kann. Berichten zufolge wollen die Merseysider unter dem neuen Cheftrainer Andoni Iraola eine neue Ära genau um diesen talentierten Flügelstürmer herum aufbauen. Es heißt, dass die Liverpool-Führung bereit ist, 100 Millionen Euro (86 Millionen Pfund) für den Spieler auszugeben.

RB Leipzig will sein wertvolles Asset jedoch nicht so einfach ziehen lassen. Der deutsche Club fordert mindestens 130 Millionen Euro für den Spieler. Sollte dieser Transfer zustande kommen, würde Diomande zu einem der teuersten Einkäufe in der Geschichte von Liverpool werden. Dennoch wird erwartet, dass PSG dem englischen Club im Transferwettkampf ernsthafte Konkurrenz machen wird.

Der PSG-Faktor und die Wahl des Spielers

Auch die Pariser beobachten die Situation genau. Interessanterweise hat Yan Diomande in früheren Interviews seine Sympathie für PSG nicht verheimlicht. "Ich bin seit meiner Kindheit Fan von PSG, auch mein Vater war ein leidenschaftlicher Anhänger dieses Teams", sagte der Fußballer. Dieser Faktor könnte im Transferprozess eine entscheidende Rolle spielen und Liverpools Pläne durchkreuzen.

Derzeit hängt die Zukunft des Spielers von den Verhandlungen zwischen seinen Beratern und den Vereinen ab. Diomande selbst gab an, dass er keine endgültige Entscheidung treffen wird, bis das Turnier in Nordamerika beendet ist. Dieser Kampf zwischen der Premier League und der Ligue 1 wird zweifellos zu einem der spektakulärsten Ereignisse des Sommer-Transferfensters werden.