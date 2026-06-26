Spaniens Real Madrid entwickelt eine unerwartete und komplexe Strategie für das Sommertransferfenster. Der ehemalige Jugendspieler Nico Paz, der durch seine beeindruckenden Leistungen in der italienischen Liga Aufmerksamkeit erregt hat, soll zum zentralen Instrument in einem großen Transfergeschäft für den Madrider Club werden. Laut Goal.com ist das Hauptziel dieses Plans der Transfer des Inter-Verteidigers Alessandro Bastoni. Goal.com berichtet .

Im Vertrag von Nico Paz, der derzeit für Como spielt, gibt es eine Rückkaufoption für Real Madrid in Höhe von 9 Millionen Euro. Die Madrilenen planen, diese Klausel zu nutzen, um den Spieler zurückzuholen und ihn sofort mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro auf den Transfermarkt zu bringen. Während dieser Preis für Como zu hoch erscheinen mag, zeigt Inter ernsthaftes Interesse an dem talentierten argentinischen Mittelfeldspieler.

Plan zur Verstärkung der Defensive

Real Madrids Trainer Jose Mourinho strebt eine grundlegende Reform der Verteidigungslinie an. Zunächst wurde Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund in Betracht gezogen, doch die schwere Verletzung des Spielers machte diesem Plan einen Strich durch die Rechnung. Der Manchester City-Verteidiger Ruben Dias gilt als unverkäuflich. Daher ist Alessandro Bastoni derzeit die passendste und qualitativ hochwertigste Option für den Madrider Club.

Die Inter-Führung fordert für Bastoni etwa 70 Millionen Euro. Wenn der Mailänder Club Nico Paz tatsächlich in seinen Reihen sehen möchte, wird Real Madrid versuchen, diese Situation zu nutzen, um Bastonis Preis zu drücken oder ihn in ein Tauschgeschäft einzubinden. Berichten zufolge war auch Barcelona an dem italienischen Verteidiger interessiert, zog sich jedoch aufgrund der hohen Ablösesumme aus den Verhandlungen zurück.

Rechtliche Hürden und FIFA-Regeln

Obwohl dieser Transferplan auf dem Papier perfekt aussieht, könnte Florentino Perez mit strengen FIFA-Regeln kollidieren. Gemäß dem FIFA-Reglement über den Status und den Transfer von Spielern sind sogenannte „Bridge Transfers“ verboten. Wenn ein Spieler innerhalb von 16 Wochen zweimal hintereinander transferiert wird, kann dies als Regelverstoß gewertet werden.

Um dieses rechtliche Problem zu umgehen, müsste Real Madrid Nico Paz im Sommer kaufen und bis zum Wintertransferfenster warten oder ein Leihgeschäft mit Kaufverpflichtung abschließen. Andernfalls könnte der Disziplinarausschuss der FIFA ernsthafte Sanktionen gegen beide Vereine verhängen, was Mourinhos Pläne zur Gestaltung der Defensive vor der neuen Saison verzögern würde.

Die Tatsache, dass Alessandro Bastoni derzeit von den Inter-Fans leicht kritisiert wird, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Transfers ebenfalls. Sollten sich die Vereine einigen können, wird dies zweifellos eines der spektakulärsten Geschäfte der kommenden Saison sein. Auch für Fußballfans in Usbekistan ist dieser Transfer interessant, da jede Bewegung zwischen Giganten wie Real Madrid und Inter die europäische Fußballlandschaft verändert.