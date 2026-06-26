Jose Mourinho und Kylian Mbappe: Real Madrid bereitet sich auf eine neue Ära vor

Die Vereinsführung von Real Madrid hat Jose Mourinho als Cheftrainer zurückgeholt, um das Teamsystem grundlegend zu reformieren. Die Zusammenarbeit zwischen dem portugiesischen Spezialisten und dem französischen Star Kylian Mbappe wird in den kommenden Spielzeiten als Hauptfaktor für den Erfolg des Clubs erwartet. Der ehemalige Spieler Florent Malouda bezeichnete dieses Duo als „perfekte Kombination“. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit Boyle Sports sprach Malouda darüber, dass Mourinho sein taktisches Schema gezielt um Kylian Mbappe aufbauen werde. Seiner Meinung nach ergänzen sich beide durch ihren unendlichen Siegeswillen und ihre Mentalität auf Elite-Niveau. Es wird erwartet, dass Mourinho Disziplin ins Team bringt, um die in der letzten Saison beobachteten systemischen Probleme zu beheben.

Jose Mourinho kündigte seinen aktuellen Vertrag bei Benfica, um in die spanische Hauptstadt zurückzukehren, wofür eine Abfindung von 15 Millionen Euro gezahlt wurde. Der erfahrene Trainer unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei Real Madrid, der bis Juni 2029 läuft. Er wird das Saisonvorbereitungstraining des Teams ab dem 13. Juli leiten.

Taktische Reformen und neue Transfers

Mourinhos Hauptaufgabe besteht darin, das Potenzial von Kylian Mbappe maximal auszuschöpfen, der trotz 42 Toren in allen Wettbewerben in der letzten Saison trophäenlos blieb. Insbesondere der Abgang eines legendären Spielmachers wie Luka Modric hatte negative Auswirkungen auf die Spielorganisation des Teams. Daher hat der Verein mehrere große Transfers getätigt, um den Kader zu verstärken.

Vor der neuen Saison sind folgende Spieler zum Team gestoßen:

Ibrahima Konate — zur Verstärkung der Abwehrlinie;

Bernardo Silva — zur Steigerung der Kreativität und Steuerung des Mittelfelds;

Marc Cucurella und Denzel Dumfries — zur Sicherstellung der Aktivität auf den Flügeln.

Florent Malouda betonte, dass Mourinho über große Erfahrung bei der Wiederherstellung des Gleichgewichts im Kader verfügt. „Nach dem Abgang von Luka Modric war es notwendig, das Mittelfeld zu erneuern. Mourinho kann ein System schaffen, das es Mbappe ermöglicht, mehr Tore zu schießen und das Team als Anführer nach vorne zu führen“, sagt der ehemalige Mittelfeldspieler.

Nach dieser Ernennung erwarten die Fans von Real Madrid, dass das Team nicht nur in der spanischen La Liga, sondern auch in der Champions League wieder dominieren wird. Das gegenseitige Verständnis und das gemeinsame Ziel von Mourinho und Mbappe — Titelgewinne — stehen im Zentrum des neuen strategischen Projekts des Clubs.