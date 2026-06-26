Chelsea-Star Pedro Neto zum hübschesten Spieler der Weltmeisterschaft gewählt

Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zieht die Aufmerksamkeit der Fans nicht nur durch intensive Kämpfe, sondern auch durch unerwartete Auszeichnungen auf sich. Der Flügelspieler von Chelsea und der portugiesischen Nationalmannschaft, Pedro Neto, wurde zum hübschesten Spieler des Turniers gewählt. Dieser inoffizielle Titel löste in den sozialen Netzwerken hitzige Diskussionen aus, und der Spieler selbst äußerte sich dazu auf einer Pressekonferenz in Florida. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Nachdem der Pressesecretär der portugiesischen Nationalmannschaft Neto den Medienvertretern als "schönster Spieler der Weltmeisterschaft" vorstellte, reagierte der Fußballer mit Humor und großem Selbstvertrauen. Seinen Worten zufolge war eine solche Anerkennung nicht nur für ihn, sondern für das gesamte Team zu erwarten. Pedro Netos aufrichtige und humorvolle Antwort sorgte für Lacher unter den Journalisten.

"Um ehrlich zu sein, ist das für mich absolut keine Überraschung! Ich halte das für völlig natürlich. Im Umkleideraum wurde dieses Thema gar nicht diskutiert, da meine Teamkollegen bereits einstimmig zugestimmt haben, dass ich der Hübscheste bin", scherzte der Chelsea-Stürmer über seinen neuen Status.

Ronaldo und der Sieg über Usbekistan

Nach Fragen zu seinem Aussehen lenkte Neto die Aufmerksamkeit auf die Ereignisse auf dem Platz. Insbesondere ging er auf den deutlichen 5:0-Sieg Portugals gegen die usbekische Nationalmannschaft ein. Über den Kapitän Cristiano Ronaldo , der in diesem Spiel einen Doppelpack erzielte, betonte Neto, dass die Leidenschaft des erfahrenen Stürmers für Tore das gesamte Team inspiriere.

Laut einem Bericht von Goal.com merkte Neto an, dass Ronaldo nach jedem Tor eine noch stärkere Motivation gewinnt. "Das gesamte Team hat sich für ihn gefreut. Wir wissen genau, dass er für Tore lebt und wie sehr er daran hängt. Es ist ein Vergnügen zu sehen, wie der beste Spieler der Welt das tut, was er liebt. Ihm zu helfen, bei der Weltmeisterschaft Tore zu erzielen, ist für uns eine zusätzliche Verantwortung und Motivation", sagte der Flügelspieler.

Gruppenlage und das Spiel gegen Kolumbien

Derzeit belegt die portugiesische Nationalmannschaft in der Gruppe K mit zwei Punkten Rückstand auf Kolumbien den zweiten Platz. Vor dem entscheidenden Spiel um den Gruppensieg erklärte Neto, dass die Stimmung im Team hervorragend sei. Seinen Worten nach wollen die Schützlinge von Roberto Martinez keine mathematischen Berechnungen anstellen, um einen leichteren Gegner im Play-off zu wählen.

"Manchmal schauen wir uns Szenarien an, gegen wen wir spielen könnten, wenn wir den zweiten oder dritten Platz belegen. Das Wichtigste ist jedoch, die Siegermentalität beizubehalten. Wir wollen die Besten sein und treten gegen Kolumbien nur an, um den ersten Platz zu belegen", fügte Pedro Neto hinzu.

Nach dem großen Sieg über die usbekische Nationalmannschaft wird das Spiel gegen Kolumbien als echter Test für Portugal erwartet. Da auch die Vertreter aus Südamerika in einer hervorragenden sportlichen Form sind, wird dieses Aufeinandertreffen zu einem der spannendsten Spiele der Gruppenphase werden. Für Neto ist dieses Spiel eine Chance zu beweisen, dass er nicht nur ein Medienstar, sondern ein Anführer ist, der auf der großen Bühne Ergebnisse liefern kann.