Tiger „stiehlt“ Fotofalle (Video)

Der deutsche Wildtierfotograf Sasha Fonseca installierte im Rahmen eines Projekts zur Fotografie katzenartiger Raubtiere eine spezielle Fotofalle in einer Höhle der Region Primorje.

Kurz darauf interessierte sich ein Tiger, der die Höhle betrat, für das Gerät. Er nahm die Fotofalle zwischen die Zähne und trug sie davon. Die ungewöhnliche „Beute“ des Raubtiers wurde von einer weiteren Kamera aufgenommen, die außerhalb der Höhle installiert war.

Experten zufolge gehören Fotofallen zu den wichtigsten Instrumenten zur Erforschung von Amurtigern. Mit ihrer Hilfe können Wissenschaftler nicht nur die Anzahl der Raubtiere bestimmen, sondern auch ihre Bewegungsrouten und Lebensräume erfassen und in manchen Fällen einzelne Tiere anhand ihrer Fellzeichnung identifizieren. In einigen Schutzgebieten der Region Primorje sind Hunderte automatische Kameras im Einsatz. Im Nationalpark „Land des Leoparden“ gibt es beispielsweise rund 500 Fotofallen.

Der Amurtiger ist im Roten Buch Russlands aufgeführt. Bei den Zählungen von 2021 bis 2022 wurden in Russland 751 bis 787 Amurtiger erfasst. In einer 2024 verabschiedeten Strategie wurde festgestellt, dass sich die Population bei etwa 750 Tieren stabilisiert hat. Auch Angaben aus dem Jahr 2026 zufolge gibt es in Russland mindestens 750 wild lebende Amurtiger.

So schien die teure Ausrüstung des Fotografen für den Tiger zwar lediglich ein „Spielzeug“ zu sein, doch sein Verhalten bescherte Naturfotografen unerwartete und faszinierende Aufnahmen.