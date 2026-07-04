Stürmer Ägyptens: «Wir haben heute 120 Millionen Ägypter glücklich gemacht»

Der Stürmer der ägyptischen Nationalmannschaft, Ayssem Hassan, äußerte sich nach dem dramatischen Sieg im WM-2026-Playoff gegen Australien über seine Gefühle.

In der Begegnung, die nach regulärer Spielzeit und Verlängerung mit 1:1 endete, setzten sich die Ägypter im Elfmeterschießen mit 4:2 durch und zogen in die nächste Runde ein.

Ägypten startete gut ins Spiel

Laut Hassan begann die ägyptische Nationalmannschaft zuversichtlich und ging in Führung.

Allerdings stellte Australien schnell den Ausgleich her, und die Partie wurde noch hitziger.

«Wir sind gut gestartet und in Führung gegangen. Dann haben sie den Ausgleich erzielt», sagte der Stürmer.

Australiens Stärken waren bekannt

Die ägyptischen Fußballspieler wussten im Vorfeld, dass der Gegner physisch stark, robust und schnell war.

Hassan betonte insbesondere, dass Australien bei Standardsituationen eine große Gefahr darstellte.

«Sie haben sehr robuste, schnelle und starke Spieler. Wir wussten, dass es bei Freistößen und Eckbällen schwierig werden würde, da ihre Spieler sehr groß gewachsen waren.»

Im Elfmeterschießen setzte sich Ägypten durch

Nach 120 Minuten auf Augenhöhe wurde der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt.

In dieser Phase bewahrten die ägyptischen Fußballspieler die Nerven und siegten mit 4:2. Dieses Ergebnis ermöglichte der Nationalmannschaft den Einzug in die nächste Runde der Weltmeisterschaft.

«Das ganze Land feiert»

Hassan hob besonders hervor, wie bedeutend der Sieg für das ägyptische Volk ist.

«Das ist ein unglaubliches Gefühl. Denn du weißt, dass du heute 120 Millionen Menschen glücklich gemacht hast und im ganzen Land gefeiert wird.»

Seiner Meinung nach sind solche Momente der Kindheitstraum jedes Fußballspielers.