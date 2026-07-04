Bournemouth, ein Vertreter der englischen Premier League, hat einen weiteren wichtigen Schritt zur Erneuerung seiner Angriffsreihe unternommen. Der Verein hat sich mit dem spanischen Klub Elche auf den Transfer von Stürmer Alvaro Rodriguez geeinigt. Dieser Transfer soll sich nicht nur für die englischen und spanischen Klubs, sondern auch für Real Madrid finanziell sehr lohnen. Goal.com bericht et.

Berichten zufolge wird Bournemouth für den 21-jährigen uruguayischen Stürmer zunächst 21,4 Millionen Pfund zahlen. Mit Boni könnte die Transfersumme auf 25,7 Millionen Pfund (rund 30 Millionen Euro) steigen. Alvaro Rodriguez soll am Montag die medizinische Untersuchung absolvieren und einen langfristigen Vertrag beim Verein bis Juni 2031 unterzeichnen.

Unerwartete Einnahmen für Real Madrid

Einer der Parteien, die am meisten von diesem Deal profitieren, ist Real Madrid. Als der „Königliche Klub" seinen Akademie-Absolventen im vergangenen Jahr für nur 2 Millionen Euro an Elche verkaufte, hatte er eine Klausel in den Vertrag aufgenommen, die ihm 50 % der nächsten Transfersumme zusichert. Nun wird die Madrider Seite aus Alvaro Rodriguez' Wechsel nach England rund 12,5 Millionen Euro Reingewinn erzielen.

Diese Situation beweist einmal mehr, wie effektiv die Strategie der Real-Madrid-Führung beim Verkauf junger Talente ist. Zwar lässt der Klub Akademie-Absolventen für bescheidene Summen ziehen, generiert jedoch weiterhin erhebliche Einnahmen, indem er die Hälfte ihrer künftigen Transferrechte behält.

Bournemouths neue Strategie und Konkurrenz

Bournemouth erzielte in der vergangenen Saison das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte in der Premier League. Der neue Cheftrainer Marco Rose zielt darauf ab, den Kader weiter zu verstärken und eine Mannschaft aufzubauen, die um europäische Plätze kämpfen kann. Alvaro Rodriguez fiel den Scouts in der vergangenen Saison auf, als er in 34 La-Liga-Spielen zum Einsatz kam und 7 Tore sowie 5 Vorlagen beisteuerte.

Die Ankunft des jungen uruguayischen Stars wird den Konkurrenzkampf im Angriff der Mannschaft zweifellos verschärfen. Er wird mit Evanilson um einen Platz in der Startelf konkurrieren. Gleichzeitig stellt dieser Transfer die Zukunft des türkischen Stürmers Enes Unal beim Klub in Frage. Es heißt, dass Bournemouths Führung bereit ist, Unal ziehen zu lassen, falls ein angemessenes Angebot eingeht.

Laut GOAL.com arbeitet Bournemouth nicht nur an der Verpflichtung neuer Spieler, sondern auch daran, seine Leistungsträger zu halten. Insbesondere Alex Scott, der das Interesse mehrerer Premier-League-Giganten geweckt hat, soll dem Verein erhalten bleiben. Alvaro Rodriguez' Transfer soll das Angriffspotenzial der „Cherries" auf ein neues Level heben.